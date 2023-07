Was bringen Hyaluron-Cremes?

Mehr Feuchtigkeit, weniger Falten und aufgepolsterte Haut – das Marketingversprechen von Cremes mit Hyaluron. Doch wie gut wirken die Produkte wirklich?

Cremes mit Wirkstoffen wie Hyaluron, Retinol, Kollagen oder Q10 werden immer beliebter. Aber mildern Hyaluron-Cremes wirklich Falten oder lassen die Haut erstrahlen?

Wie wirkt Hyaluron?

Hyaluron ist eine natürliche Substanz unseres Körpers. Es kommt in der Haut, den Gelenken und dem Gewebe vor. Hyaluron befindet sich wie die Proteine Kollagen und Elastin im Bindegewebe zwischen der oberen und unteren Hautschicht. Es hat die Eigenschaft Wasser zu binden und sorgt damit unter anderem für ausreichend Feuchtigkeit in unserer Haut. Dadurch bleibt die Haut elastisch und prall. Mit zunehmendem Alter nimmt die natürliche Produktion von Hyaluronsäure im Körper jedoch ab. Dadurch kann die Haut an Elastizität und Feuchtigkeit verlieren. Eine Folge sind sichtbare Hautalterungen.

In der ästhetischen Medizin und Kosmetik ist Hyaluronsäure mittlerweile ein häufig eingesetztes Mittel, um Falten vorübergehend aufzufüllen und das Hautbild zu verjüngen.

Seren mit Hyaluron haben meist eine höhere Konzentration an Hyaluronsäure im Vergleich zu Cremes. Sie können gut als Grundlage für weitere Pflegeprodukte verwendet werden. Adobe Stock Adobe Stock/Microgen

Auch Cremes oder Seren mit Hyaluron werden immer beliebter. Sie sollen die Haut befeuchten und Falten reduzieren. Die in den Cremes enthaltenen Hyaluron-Moleküle sind jedoch meist zu groß, um in tiefere Hautschichten einzudringen.

"Letztendlich braucht man eine Mischung aus lang- und kurzkettigen Hyaluronsäuremolekülen. Die Kurzkettigen können scheinbar etwas tiefer in die Haut oder ins Bindegewebe eindringen. Wirklich tief kann keine von den extern aufgetragenen Hyaluronsäuren eindringen. Die Langkettigen haben einen Sofort-Effekt mit einem Flüssigkeitsfilm."

Hyaluron: Marketingtrend oder echte Wirkung?

Studien zeigen, dass Hyaluronsäure bei der äußerlichen Anwendung auf der obersten Hautschicht, der Epidermis, durchaus wirksam sein kann. Sie kann die körpereigene Hyaluron-Produktion zwar nicht fördern, aber zumindest den Hyaluronsäuregehalt in der Hautoberfläche erhöhen. Dadurch wird die Haut vorübergehend befeuchtet und elastischer. Es ist bisher jedoch nicht ausreichend wissenschaftlich bewiesen, dass Hyaluron aufgetragen auf die Haut in tiefere Schichten eindringt und somit langfristige Effekte erzielt.

Hyaluron-Cremes im Check: Kein Effekt gegen Falten

Für Marktcheck haben vier Frauen vier verschiedene Hyaluron-Cremes zwei Wochen lang ausprobiert. Dermatologe Dr. Wilder untersucht die Haut der Probandinnen vor und nach der regelmäßigen Anwendung der Cremes.

Marktcheck testet Hyaluron-Cremes von Garnier, L'Oréal, Eucerin und Avène. Preis-Leistungssieger ist die Creme von Garnier für 4,70 Euro. SWR

Die Ergebnisse zeigen, dass Hyaluron-Cremes die Haut kurzfristig befeuchten und praller erscheinen lassen können. Eine Reduzierung von Falten konnte der Dermatologe aber nicht feststellen. Das verdeutlicht, dass Hyaluron- Cremes durchaus einen potenziell positiven Effekt auf die Haut haben können – ein Wundermittel gegen Falten sind sie aber nicht.

Auf was sollte ich beim Kauf achten?

Bei Hyaluron-Cremes kommt es insbesondere auf die Konzentration und Qualität an. Bei einigen Cremes ist die Hyaluron-Konzentration so gering, dass eine Wirkung nahezu ausgeschlossen werden kann. Ein Blick auf die Inhaltsstoffe ist daher ratsam. Manche Cremes enthalten zusätzliche Wirkstoffe wie Antioxidantien. Sie können die Haut zusätzlich befeuchten können und den gewünschten Effekt verstärken. In unserem Praxischeck konnte auch die günstigste Creme für etwa fünf Euro überzeugen, sodass man nicht unbedingt tief in die Tasche greifen muss. Da jede Haut einzigartig ist, kann die Aufnahme des Wirkstoffes je nach Hautbeschaffenheit variieren. Wer empfindliche Haut hat, sollte möglichst eine hypoallergene und dermatologisch getestete Creme wählen. Vor dem Kauf von Hyaluron-Produkten am besten zuerst von einem Facharzt zu einer geeigneten Hautpflege beraten lassen.

Fest steht: Hyaluron-Cremes reichen nicht aus, um Anzeichen von Hautalterung zu verringern. Entscheidend ist dafür eine umfassende Hautpflegeroutine, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse der Haut. Das A und O gegen Falten bleibt aber die Prävention.

Sonnenschutz als effektive Faltenprävention für die Haut

Sonnenlicht ist einer der Hauptrisikofaktoren für Falten. Der tägliche Gebrauch von Sonnencreme ist daher das beste Mittel, um vorzeitige Hautalterungen vorzubeugen. Dabei ist es wichtig, einen hohen Lichtschutzfaktor (LSF) zu wählen, der vor UVA- und UVB-Strahlen schützt. Außerdem sollte die Sonnencreme in ausreichender Menge auftragen und tagsüber mehrmals erneuert werden, um den Schutz aufrechtzuhalten. Gerade wer viel schwitzt, sollte Sonnencreme etwa alle zwei Stunden erneut auftragen.

Sonnenschutzmittel sind angebrochen zwölf Monate verwendbar - danach können sich krebserregende Stoffe bilden. Colourbox 27396703

Sonnencremes mit antioxidativen Inhaltsstoffen schützen die Haut zusätzlich vor Schäden und verstärken den Anti-Falten-Effekt.

Gesunde Haut durch die richtige Ernährung: Tipps und Empfehlungen

Eine ausgewogene Ernährung mit nährstoffreichen Lebensmitteln wie Gemüse, Obst oder Vollkornprodukten fördert einen strahlenden Teint. Antioxidantien, die zum Beispiel in Beeren, Bohnen oder Walnüssen enthalten sind, schützen die Haut vor Schäden. Trinken Sie außerdem ausreichend Wasser, das hält die Haut hydratisiert und unterstützt die Elastizität.

5 wirkungsvolle Tipps für eine gesunde Haut

Zigarettenrauch und Alkoholkonsum vermeiden

Regelmäßige Feuchtigkeitspflege mit antioxidativen Wirkstoffen (Vitamin C, E, Coenzym Q10)

Tägliche Gesichtsreinigung mit Wasser oder einem milden und schonenden Reinigungsprodukt

Ausreichend schlafen

Gutes Stressmanagement

Wer diese Punkte berücksichtigt und in seinen Lebensstil integriert, legt den optimalen Grundstein für eine gesunde und strahlende Haut.

