Zu den verschiedenen Verfahren zur Festlegung der neuen Grundsteuer 2025 gibt es viel Kritik. Auf Immobilienbesitzer und Mieter kommen oft hohe Kosten zu. Tipps, um sich zu wehren.

Wer Wohn- oder Grundeigentum hat - bundesweit, in Städten oder auf dem Land - ist von der Grundsteuerreform betroffen, die seit 1. Januar 2025 gilt.

Sonderfall Baden-Württemberg: das Bodenwertmodell

Viele Hausbesitzer in Baden-Württemberg trifft die neue Grundsteuer verglichen mit anderen Bundesländern besonders hart, denn das Land geht bei der Grundsteuer einen Sonderweg - das so genannte Bodenwertmodell.

Dabei sind zwei Faktoren entscheidend: die Größe eines Grundstücks und die sogenannten Bodenrichtwerte, die von Gutachterausschüssen zuletzt vor drei Jahren neu festgelegt wurden. Sie sollen den Grundstückswert nach Kriterien wie Lage, Erschließung und Bebaubarkeit widerspiegeln.

Für den Wert des Grundstücks spielt es allerdings keine Rolle, welche Art von Gebäude sich darauf befindet. Ob Luxusvilla oder Gartenlaube, die Bebauung hat für die Höhe der Grundsteuer in Baden-Württemberg keine Bedeutung.

Dieses vereinfachte Verfahren soll laut Finanzministerium die Steuer angeblich transparenter und gerechter machen. Verbraucherschützer bezweifeln das. Der Bund der Steuerzahler sagt, diese Bewertungsmethode sorge bei vielen Eigentümern für unangemessene und sprunghaft gestiegene Steuern. Eike Möller vom Bund der Steuerzahler weiß: „Eine Vervierfachung, Fünf-, Versechsfachung der Grundsteuerbelastung, das ist absolut üblich.“

Rheinland-Pfalz und Saarland: das Bundesmodell

Auch die Berechnungsmethode, die in Rheinland-Pfalz, im Saarland und den meisten anderen Bundesländern angewendet wird, steht in der Kritik – das so genannte Bundesmodell. Hier sind ebenfalls die 2023 aktualisierten Bodenrichtwerte maßgeblich. Doch anders als in Baden-Württemberg spielt hier zudem der Wert der Bebauung eine Rolle.

Faktoren sind dabei etwa die Wohnfläche und die erzielbaren Mieteinnahmen. Allerdings wird mit theoretischen Werten gerechnet, denn nicht alle Objekte sind vermietet. Die Höhe dieser fiktiven Mieteinnahmen legt der Gesetzgeber fest.

Der Bund der Steuerzahler hält das für unzumutbar. Die fiktiven Werte seien für die Berechnung der Steuer viel zu ungenau und daher verfassungsrechtlich unzulässig. Rene Quante, Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz, kritisiert: „Viele dieser Parameter sind eben standardisiert und typisiert. Das heißt, sie müssen nicht zwingend etwas mit der Realität zu tun haben.“

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz möchte das Grundsteuergesetz noch so ändern, dass die Hebesätze für Gewerbe- und Wohnimmobilien unterschiedlich hoch sein können. So sollten Kommunen private Eigentümer entlasten können. Doch in den Kommunen regt sich Widerstand, weil sie das finanzielle Risiko alleine tragen müssten.

Wie beurteilen Juristen die neue Grundsteuer?

Gregor Kirchhof, Professor für Steuerrecht an der Uni Augsburg, hat ein Gutachten veröffentlicht, das Wellen schlug. Die Grundsteuer, so sein Fazit, sei verfassungswidrig. Die Berechnungsmethoden seien ungenau und daher unzulässig.

Der Steuerrechtler kritisiert, dass gewerbliche Immobilien strukturell entlastet werden, weil in Gewerbegebieten die Bodenrichtwerte eher geringer sind. „Dort, wo die Menschen wohnen und teilweise sich das Haus mit hohem Kredit gekauft haben, dort wird eine höhere Grundsteuer fällig, und das ist gleichheitsrechtlich kaum zu rechtfertigen.“

Ob die neue Grundsteuererhebung tatsächlich rechtswidrig ist, muss am Ende wohl das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Es liegen bereits zahlreiche Musterklagen vor. Und dennoch: an der hohen Grundsteuer kommen betroffene Immobilieneigentümer vorerst nicht vorbei. Die erste Rate ist schon im Februar fällig.

Wie reagieren, wenn der Grundsteuerbescheid kommt

Es kommt darauf an, was Grundstücksbesitzer bisher getan haben. Marktcheck und viele Verbraucherschützer hatten vor zwei Jahren dringend geraten, Einspruch einzulegen gegen den ersten Bescheid vom Finanzamt – den Bescheid über den Grundsteuerwert - wegen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit und unter Berufung auf Musterklagen. Es gab eine Frist von vier Wochen, die ist inzwischen für die allermeisten längst verstrichen.

Was tun Grundstücksbesitzer jetzt, die 2023 Einspruch eingelegt haben?

Wer damals Einspruch eingelegt hat, muss nichts tun. Dieser erste Einspruch sichert Grundstückseigentümern ihre Rechte, wenn sie verfassungsrechtliche Bedenken geltend gemacht und das Ruhen des Verfahrens bis zum Entscheid über die Musterklagen beantragt haben. Die meisten Finanzämter haben dann die Bescheide entsprechend offengehalten.

Was tun Grundstückseigentümer, die keinen Einspruch gegen den Bescheid über den Grundsteuerwert eingelegt haben?

Wer 2023 keinen Widerspruch eingelegt hat, kann leider nicht viel tun. Wer damals die Frist versäumt hat für den Widerspruch, hat damit den neuen Grundsteuerwert seiner Immobilie akzeptiert.

Eine schwache Hoffnung gibt es: Gegen den neuen Grundsteuerbescheid der Kommune kann man vorgehen, wenn die Kommune hier falsch gerechnet hat. Also in jedem Fall den Bescheid prüfen, ob er korrekt ist.

Neuen Grundsteuerbescheid der Kommune prüfen: Ist er korrekt?

Es lohnt sich in jedem Fall, den Bescheid, der 2025 von der Stadt oder der Gemeinde eintrifft, in folgenden Punkten zu überprüfen:

Wurde der Grundsteuermessbetrag aus dem vorigen Bescheid richtig übernommen?

Stimmt der verwendete Hebesatz? Die Hebesätze der Gemeinde kann man online nachschauen.

Stimmt die Berechnung oder gibt es einen Rechenfehler?

Sollte in diesen Punkten ein Fehler vorliegen, kann man Widerspruch bei der Gemeinde gegen den Bescheid einlegen.

Liegen keine Fehler vor, hat ein Widerspruch gegen den Grundsteuerbescheid keinen Sinn. Die Gemeinde ist nicht die richtige Adresse für falsche Berechnungen beim Wert der Immobilie oder bei der Steuermesszahl. Diese wurde auf Basis des ersten Bescheids, dem Grundsteuerwertbescheid vom Finanzamt, berechnet.

Warum die neue Grundsteuer auf jeden Fall bezahlt werden muss

Die bisherige Grundsteuer ist seit dem 1. Januar 2025 verfassungswidrig. Deshalb ist wichtig: Nicht die alten Beträge bezahlen.

Das heißt: Selbst, wenn die Berechnung der Behörden falsch war oder zumindest aus der Sicht des Steuerzahlers falsch ist, müssen Haus- und Grundstückseigentümer erst einmal die neue Grundsteuer begleichen. Auch der Einspruch gegen den Bescheid über den Grundsteuerwert entbindet nicht von der Zahlungsverpflichtung. Unter Umständen profitieren aber alle, die Einspruch eingelegt haben, in Zukunft von rückwirkend beschlossenen Änderungen.

Schlupfloch: Neuer Grundsteuerwert übersteigt weit den Immobilienwert

Nur wenn der neue Grundsteuerbescheid exorbitant vom eigentlichen Wert der Immobilie abweicht, können Eigentümer möglicherweise noch eingreifen. Die Bundesländer haben 2024 noch eine Möglichkeit geschaffen, bei extremen Differenzen zwischen den Verkehrswerten der Grundstücke und den berechneten Grundsteuerwerten eine Art Einspruch einzulegen – sogar dann, wenn die 4-Wochen-Frist gegen den Grundsteuerwertbescheid längst abgelaufen ist.

Basis dafür sind mehrere so genannte Ländererlasse. Bei Ländern, die wie Rheinland-Pfalz den Grundsteuerwert nach dem Bundesmodell ermitteln, muss der neue Grundsteuerwert der Immobilie allerdings 40 Prozent über dem echten Verkehrswert liegen. In Baden-Württemberg, wo nur der Wert des Grundstücks angesetzt wurde, beträgt die Differenz 30 Prozent.

Wer 2023 keinen Einspruch eingelegt hat, jetzt aber eine solche Abweichung nachweist, kann die Berücksichtigung noch beantragen. In diesem Fall muss man gegen das Bewertungsgesetz vorgehen und die so genannte fehlerbeseitigende Wertfortschreibung nach dem Bewertungsgesetz beantragen.

Gegen das Bewertungsgesetz vorgehen: Problem Nachweiserbringung

In Rheinland-Pfalz müssen Haus- und Grundstückseigentümer ein Sachverständigengutachten vorlegen, um gegen das Bewertungsgesetz vorgehen zu können. Hier stellt sich die Frage, ob sich das finanziell rechnet. Solche Gutachten kosten etwa 400 bis 500 Euro. Alternativ ist ein Nachweis für den stark abweichenden Kaufpreis möglich, aber nur stichtagsnah – also zwischen 2018, 2019 bis jetzt.

Auch in Baden-Württemberg ist hier ein Sachverständigengutachten vorzulegen. Zusätzlich zur Überschreitung der 30 Prozent-Differenz zwischen Grundsteuerwert und Verkehrswert muss die Abweichung zwischen beiden mehr als 15.000 Euro ausmachen. Das ist die sogenannte Wertfortschreibungsgrenze.

Der Knackpunkt hierbei: Es gilt nur ganz oder gar nicht. Wenn Steuerzahler nicht über die Differenzgrenze kommen, also in Baden-Württemberg zum Beispiel das Grundstück nur 20 Prozent statt 30 Prozent zu hoch bewertet wurde, wird der Einspruch abgelehnt und der ursprüngliche Wert gilt – auch wenn er nicht richtig ist.

Warum manche Kommunen noch keine Grundsteuerbescheide verschickt haben

Bei vielen Grundstücksbesitzern ist der Grundsteuerbescheid noch gar nicht eingetroffen, obwohl die neue Grundsteuer seit 1. Januar gilt. Das liegt vor allem daran, dass viele Kommunen die neuen Hebesätze für die Grundsteuer noch nicht festgelegt haben. Die Kommunen haben dafür theoretisch noch bis Juni Zeit. Es kann sich also noch etwas hinziehen.

In Rheinland-Pfalz kommt hinzu, dass im Landtag der Finanzausschuss sich bislang nicht auf letzte Änderungen am Grundsteuergesetz einigen konnte. Den Kommunen sollte es erlaubt werden, unterschiedliche Hebesätze für Gewerbe- und Wohnimmobilien anzusetzen. Die CDU hat durchgesetzt, dass noch Experten angehört werden. Das heißt, das Gesetz verzögert sich noch um einige Wochen.

Wichtig: Auch wenn die Bescheide erst später kommen, müssen Eigentümer trotzdem die Grundsteuer für das volle Jahr 2025 zahlen.

Wie Mieter von der neuen Grundsteuer betroffen sind

Mieter können und konnten tatsächlich nichts gegen die Grundsteuerbescheide unternehmen, sie sind nicht die Immobilieneigentümer. Der Vermieter kann die Kosten wie bei der Nebenkostenabrechnung üblich auf die Mieter umlegen.

Hat der Vermieter Einspruch eingelegt und der Steuerbetrag wird später geändert, muss der Vermieter den Mietern den zu viel gezahlten Betrag zurückerstatten. Wenn der Vermieter nicht aktiv geworden ist bei den ersten Bescheiden, haben Mieterinnen und Mieter darauf keinen Einfluss.