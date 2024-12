per Mail teilen

Von Kräuterpädagogin Diana Kaiser. Sie verwendet den Weihrauch-Balsam bei entzündlichen Prozessen wie Erkältungen, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Muskelkater

Info: Balsam nennt man Salben, die aus Harzen hergestellt werden.

Für den Weihrauch-Balsam wird aus dem Weihrauch-Harz zunächst ein Ölauszug hergestellt.

Rezept für ca. 200 ml Ölauszug aus Weihrauch:

Harz in einem Mörser zu feinem Pulver zerstoßen. Das Mörsern des Harzes zu Pulver ist etwas mühselig.

Auf 10 EL Öl (am besten Mandelöl oder Jojobaöl nehmen) circa 1-2 EL Pulver Harz einrühren.

Die Dauer für das “Ziehen” des Kaltauszugs wird unterschiedlich angegeben. Diana Kaiser empfiehlt mind. 4 Wochen, am besten sogar 6 Wochen Ziehdauer.

Im Anschluss daran kann der Weihrauch-Balsam hergestellt werden.

Zubereitung Balsam:

200 ml Ölauszug durch ein Sieb geben.

Dazugeben:

3 EL Kokosöl

1 EL Sheabutter

3 EL Bienenwachs

Das Ganze im Wasserbad unter ständigem Rühren erhitzen, etwa eine Minute. Das Bienenwachs aufzulösen ist das, was am längsten dauert.

Sobald sich alle Zutaten aufgelöst haben, direkt noch heiß in sterile Tiegel füllen, auskühlen lassen und erst dann verschließen (sonst besteht Schimmelgefahr!).

Der Weihrauch-Balsam ist bis zu 1 Jahr haltbar.

