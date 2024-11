Wenn das Nasenspray abhängig macht

Symptome einer Nasenspray-Sucht

Schätzungen von Krankenkassen zufolge könnten zwischen 100.000 bis 120.000 Menschen in Deutschland von einer Nasenspray-Abhängigkeit betroffen sein. Fachleuten zufolge könnte die Zahl sogar noch deutlich höher liegen, die Dunkelziffer ist vermutlich hoch. Tatsächlich zählen die abschwellenden Sprays zu den meistverkauften rezeptfreien Medikamenten, zuletzt verkauften Apotheken Berichten zufolge in Deutschland rund 70 Millionen Stück im Jahr. Was aber sind typische Anzeichen für eine physische Abhängigkeit von Nasenspray?

Nasenspray wird über einen langen Zeitraum hinweg häufig eingesetzt, z.B. monatelang mehr als dreimal pro Tag

Die Nase ist häufig verstopft, obwohl man keinen Infekt hat. Das Nasenspray zeigt immer schlechter Wirkung oder muss sehr häufig eingesetzt werden

Das Nasenspray muss immer dabei sein, auch vor dem Einschlafen wird es genutzt

Die Nasenschleimhäute sind ständig und stark gereizt

Es besteht Angst oder sogar Panik, keine Luft mehr zu bekommen

Durch den häufigen Einsatz von Nasenspray werden die Schleimhäute der Betroffenen zunächst gereizt und trocken, mitunter kommt es häufiger zu Nasenbluten. Verschiedenen Krankenkassen zufolge können geschädigte Nasenschleimhäute auch ihre Abwehrfunktion nicht mehr so gut erfüllen, Krankheitserreger dringen leichter ein und Betroffene leiden häufiger an Infekten.