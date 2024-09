per Mail teilen

Wie gut hilft Majoran bei Verdauungsbeschwerden? Kann er auch Erkältungen lindern? Alles Wissenswerte zur Küchen- und Heilpflanze mit Rezepten für Tee und Salbe.

Majoran – seit dem Altertum bekannt

Majoran (Origanum majorana) ist ein eine Küchen- und Heilpflanze aus der Gattung Origanum. Origanum stammt von den griechischen Worten “oros” für Gebirge und “ganos” für Freude, bedeutet also so viel wie "Gebirgs-Freude".

Bei den alten Griechen galt Majoran neben Thymian und Rosmarin als Aphrodisiakum. In den mittelalterlichen Klostergärten wurde er als Heilkraut gegen Verdauungsbeschwerden angebaut.

Majoran, Dost, Oregano - was ist der Unterschied?

Wie schmeckt Majoran?

Welche Inhaltsstoffe stecken in Majoran?

Majoran als Heilpflanze

Risiken bei der Einnahmem von Majoran

Majoran im Garten anbauen

Wann sollte man Majoran ernten?

Rezept: Majoran-Tee

Rezept: Schnupten-Salbe mit Majoran

Rezept: Majoran-Alkohol-Auszug

Im Deutschen gibt es einige Verwirrung bei Majoran und Oregano durch den gemeinsamen Gattungsnamen “Origanum” bzw. “Dost”.

Majoran ist botanisch gesehen “Origanum majorana”. Der Echte Oregano, “Origanum vulgare”, wird im Deutschen allerdings auch häufig “Wilder Majoran” oder auch “Dost” oder “Echter Dost” genannt.

Oregano ist eine winterharte Staude, die rosa- bis pinkfarben blüht. Colourbox

Hinzu kommen zahlreiche Sorten und Hybriden, die die Sache nicht unbedingt einfacher machen.

Majoran – Aussehen und Unterscheidungsmerkmale

Majoran ist in unseren Breiten eine einjährige Pflanze. Weil sie die Wärme liebt, muss sie bei uns jedes Jahr neu ausgesät werden.

Oregano (auch: “Dost” oder “Wilder Majoran” genannt) ist hingegen eine winterharte, leicht verholzende Staude, die jedes Jahr neu austreibt.

Majoran hat ovale, beidseitig behaarte graugrüne Blätter. Er blüht von Juni bis August, meist weiß, manchmal rosafarben.

Majoran ist bei uns einjährig. Er blüht meist weiß. Colourbox

Oregano hat größere, oft etwas spitz zulaufende, leicht behaarte dunkelgrüne Blätter, die manchmal an den Rändern gekerbt sind. Seine Blüten erscheinen von Juni bis September und sind rosa- bis pinkfarben.

Majoran schmeckt fein-würzig, süßlich. Er wird vor allem in Süddeutschland vielen Wurstprodukten als Gewürz beigemischt, was ihm auch den Beinamen “Wurstkraut” eingebracht hat. Verwendung findet er auch in Eintöpfen und vielen Fleischgerichten.

Oregano schmeckt dagegen herber. Er wird häufig als Pizzagewürz verwendet.

Majoran – innere und äußere Anwendung als Hausmittel

Majoran wird als altes Hausmittel äußerlich in Salbenform angewendet bei Erkältungen.

Innerlich wird Majoran in der Volksmedizin traditionell eingesetzt bei Magen-Darm-Beschwerden.

Majoran enthält die ätherischen Öle

Carvacrol und

Thymol,

die vor allem in den Blättern stecken. Grundsätzlich gilt: Je sonniger und wärmer eine Majoranpflanze steht, desto höher deren Konzentration.

Zudem enthält Majoran

Flavonoide,

Gerbstoffe,

Bitterstoffe,

Glykoside, und

Ascorbinsäure.

Diese können ebenfalls die Verdauung unterstützen.

Wolfgang Etspüler ist Hausarzt mit Fokus auf Naturheilkunde. Er empfiehlt Majoran als Verdauungshelfer. Etspüler: „Majoran ist in die Vergessenheit geraten, weil man heute zu viele Fertigarzneimittel hat. Es wirkt bei Durchfällen, Bauchschmerzen, Verkrampfungen, gegen alles was die ganze Sache beunruhigt im Bauch."

Heilpraktikerin und Kräuterexpertin Melanie Wenzel verwendet Majoran als Bauch- und Schnupfenkraut: „Majoran hilft uns immer bei der Verdauung. Gerade bei schwerem Essen, bei üppigen Speisen. Bei fetthaltigem. Es entbläht. Es nimmt Krämpfe. Insofern ist es rund um den Verdauungstrakt einzusetzen. Auf der anderen Seite ist es auch desinfizierend und hat eine abschwellende Wirkung. Und das hilft uns gerade in der Erkältungszeit enorm.“

Majoran als Heilmittel – Studienlage

Die ätherischen Öle hemmen Keime und können bei Verdauungsproblemen und Entzündungen helfen. Allerdings wurde die Wirkung bisher nur in Zellversuchen oder Tierstudien untersucht.

Die lokale Anwendung bei Schnupfen wurde in einer kleinen Studie untersucht. Dabei nahm die eine Gruppe ein konventionelles salzhaltiges Nasenspray. Die andere ein zusätzlich mit Majoran-Öl angereichertes Spray. Ihnen sei es mit ihrem Schnupfen besser gegangen, so Prof. Dr. med. Roman Huber, Leiter am Freiburger Uni-Zentrum für Naturheilkunde: „Da war es erfolgreich. Auch die traditionelle Anwendung als Majoran-Schnupfencreme, wo man das als Creme um die Nase gemacht hat, ist durchaus plausibel.“ (Rezept siehe unten)

Einige der im Majoran enthaltenen ätherischen Öle sind auch in Thymian und Eukalyptus enthalten. Diese sind auch am Menschen untersucht. Deshalb gehen Naturheilkundler davon aus, dass Majoran genauso wie Thymian und Eukalyptus als Tee oder inhaliert bei Bronchitis helfen kann. Huber: „Und da weiß man, das wirkt wirklich, steht sogar in einer Leitlinie drin. Und weil er eben diese Komponenten hat: Thymol zum Beispiel aus dem Thymian oder Ziniol wie Eukalyptusöl, kann man eigentlich schon spekulieren, dass das da helfen könnte.“

Es zeigte sich im Zellversuch, dass der ebenfalls im Majoran enthaltene Stoff Arbutin in hoher Konzentration die DNA verändern kann. Bei einer normalen Anwendung als Gewürz oder Tee oder auch als Salbe sieht der Experte Huber aber keinerlei Gefahr.

Majoran ist in unseren Breitengraden eine einjährige Pflanze. Die Aussaat kann ab Mitte März bis Ende Mai auf dem Fensterbrett oder im Frühbeet erfolgen. Die Jungpflanzen können nach den Spätfrösten ins Freie, also in der Regel nach den Eisheiligen.

Majoran liebt einen sonnigen, windgeschützten Standort.

Der Boden sollte gut durchlässig und nährstoffreich sein, am besten kalkhaltig. Eine Kompostgabe bei der Pflanzung und zeitweises Jäten rund um die langsam wachsende Pflanze genügen als Pflege meist aus.

Majoran: essbare Gewürz- und Heilpflanze

Sowohl Blätter als auch Blüten des Majorans sind essbar. Mit den Blüten lassen sich Salate verzieren. Auch aromatische Blütenbutter kann man aus den Blüten machen. Die Blätter würzen Eintöpfe und Fleischgerichte.

Die Blätter weisen die höchste Konzentration der ätherischen Öle auf. Aus ihnen lässt sich auch Tee gegen Verdauungsbeschwerden sowie eine Schnupfen-Salbe herstellen.

Für Heilzwecke werden die Blätter kurz vor der Blüte oder zu Blütenbeginn geerntet, dann ist die Konzentration der ätherischen Öle wohl am höchsten.

Für die Ernte schneidet man die Stängel etwa 5cm über der Erde ab und streift anschließend die Blättchen gegen die Wuchsrichtung ab. An einem trockenen, absonnigen Platz bei Zimmertemperatur etwa eine Woche trocknen lassen. Dann in ein sauberes Schraubglas füllen.

Eine Tasse Majoran-Tee kann Verdauungsbeschwerden lindern. Colourbox

Für eine Tasse Tee 1-2 TL getrocknete Majoranblätter mit 250ml kochendem Wasser übergießen und mindestens 5 Minuten ziehen lassen. Bei Beschwerden dreimal täglich eine Tasse Tee schluckweise trinken.

Etwas Majoran-Schnupfen-Salbe ins Nasenloch gerieben kann abschwellend wirken. Colourbox

Für die kalte Jahreszeit bereitet Heilpraktikerin und Kräuterexpertin Melanie Wenzel aus den getrockneten Majoranblättern eine „Majoranbutter“ zu – die setzt sie als abschwellende Nasen-Salbe bei Schnupfen ein.

Dazu löst sie die ätherischen Öle in Alkohol (Rezept für Majoran-Alkoholauszug siehe unten) oder verwendet im Mörser fein zu Pulver zerriebene, getrocknete Majoranblätter im Verhältnis 1:1.

Zusammen mit Butter werden sie im Wasserbad erwärmt.

Melanie Wenzel: „Wir haben hitzeinstabile Substanzen drin. Und gerade die ätherischen Öle sind oft empfindlich. Deshalb lieber im Wasserbad. Und nicht kochen.“

Die warme Flüssigkeit durch ein Teesieb in ein Creme-Döschen gießen. Sie härtet beim Abkühlen.

Anwendung: Wenzel nimmt eine erbsengroße Menge und reibt sie ins und ums Nasenloch ein, damit die ätherischen Öle vor Ort wirken können: “Die Schleimhäute schwellen ab, und dadurch wird die Nase wieder frei.“

Haltbarkeit: Im Kühlschrank gelagert, ist die Majoran-Salbe mehrere Monate haltbar. Mit Alkoholauszug sogar bis zu ein Jahr.

1 Teil Majoranblätter (am besten frisch)

10 Teile hochprozentiger Alkohol (mind. 40% vol., z.B., Wodka oder Doppelkorn aus dem Supermarkt)

Alles in ein Schraubglas füllen, gut verschließen und 3-6 Wochen ziehen lassen. Ob an einem hellen oder dunklen Ort – dazu gibt es bislang widersprüchliche Angaben. Täglich einmal schütteln.

Danach durch einen Kaffee- oder Teefilter filtern und in dunkle Schraubfläschchen, am besten welche mit Pipette, füllen.

Bei Bedarf bis zu dreimal täglich bis zu 30 Tropfen direkt oder in einem Glas Wasser einnehmen.

Expert*Innen:

Prof. Dr. med. Roman Huber, Leiter Uni-Zentrum für Naturheilkunde, Freiburg

Dr. Wolfgang Etspüler, Hausarzt

Melanie Wenzel, Heilpraktikerin und Kräuterexpertin