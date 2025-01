Lauch steckt voller Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe und soll vorbeugend gegen Krebs wirken. Stimmt das?

Lauch – Zwiebelgewächs vom Mittelmeer

Lauch (lateinisch: allium porrum) wird auch Poree genannt. Er gehört wie die Zwiebel zur Familie der Amaryllisgewächse. Seine Heimat ist vermutlich der westliche Mittelmeerraum, wo er bereits vor über 4.000 Jahren gegessen wurde. Bei uns ist er seit dem Mittelalter bekannt.

Vielen gilt eine Gemüsebrühe mit Lauch als alt bewährtes Hausmittel bei Erkältungen.

Dass Lauch im Eintopf oder auch angebraten als Gemüse-Beilage schmeckt, ist bekannt. Dass die weiß-grüne Stange voller Nährstoffe steckt, bei Insektenstichen helfen und entzündungshemmend wirken soll, weniger. Lauch wird eine antiseptische Wirkung nachgesagt. Manche sagen ihm gar eine krebs-protektive Wirkung nach. Was ist da dran?

Lauch: Inhaltsstoffe

Lauch oder auch Porree enthält den Ballaststoff Inulin. Colourbox

Das schon mal vorweg: Lauch enthält sehr viele Nährstoffe. Das Zwiebelgewächs enthält zum Beispiel:

ätherische Öle,

Vitamin C,

B-Vitamine,

Polyphenole,

Allicin, eine schwefelhaltige Verbindung,

Calcium,

Kalium,

Eisen,

Mangan,

den Ballaststoff Inulin.

Lauch: Heilwirkung

Im Vergleich zu Knoblauch oder anderen Obst- uns Gemüsesorten ist die Heilwirkung des Lauchs trotz vielversprechender Inhaltsstoffe noch wenig erforscht.

Zu Unrecht, findet Patricia Silberhorn. Die Expertin für Ernährungsmedizin am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart schätzt das Zwiebelgewächs besonders wegen seiner “immunboostenden”, antioxidativen Wirkung.

Lauch steckt voller Antioxidantien

"Es ist ein Radikalfänger, enthält viele sekundäre Pflanzenstoffe – zum Beispiel die Polyphenole – das Allicin, was entzündungshemmend wirkt, was Krebs protektiv wirkt," sagt Silberhorn.

Als "Radikalfänger" wirken die im Lauch enthaltenen Antioxidantien. Sie binden die so genannten freien Radikale, die durch schädliche Umwelteinflüsse wie Zigarettenrauch, aber auch durch körpereigene Stoffwechselprozesse entstehen und gesunde Zellen schädigen können.

Freie Radikale sind Moleküle, denen ein Elektron fehlt. Dieses fehlende Elektron holen sie sich bei gesunden Körperzellen und greifen sie damit an. Dieser Prozess nennt sich Oxidation.

Antioxidantien wie Vitamin C geben den freien Radikalen eines ihrer Elektronen ab und verhindern so die Oxidation. So werden freie Radikale im Körper unschädlich gemacht.

Lauch steckt voller Mineralstoffe

Lauch enthält nicht nur viele Antioxidantien, sondern überzeugt auch durch seinen Mineralstoffgehalt. Patricia Silberhorn: „Der Lauch hat einige Mineralien, die sind essenziell, die brauchen wir für unseren Körper, dass wir gesund bleiben. Wir haben Kalium mit drin, was wichtig ist für den Blutdruck. Wir haben Eisen mit drin, was wichtig ist für die Sauerstoffbindung und wir haben Magnesium, was einfach wichtig ist insgesamt für den Zellstoffwechsel.“

Außerdem punktet Lauch durch eine große Menge des Ballaststoffs Inulin.

Lauch enthält viel Inulin

„In der Krebsprävention ist Inulin ein wichtiger Baustein, insbesondere wenn es darum geht, Darmkrebs vorzubeugen, sich möglichst ballaststoffreich zu ernähren. Hier spricht man davon, dass man mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag verzehren sollte,” rät Silberhorn.

Mit rund 7,5 Gramm Inulin pro Stange Lauch ist somit fast ein Drittel des Tagesbedarfs an Ballaststoffen gedeckt. Doch Inulin kann noch mehr.

Studie: Inulin fördert die geistige Leistungsfähigkeit

Im Rahmen einer britischen Studie erhielten 36 Zwillingspaare mit einem Durchschnittsalter von 73 Jahren täglich entweder Inulin oder ein Placebo.

Nach 12 Wochen war die körperliche Leistungsfähigkeit zwar gleich, bei der GEISTIGEN zeigte sich aber ein Unterschied: die Reaktionszeit der Inulingruppe war kürzer.

Eine mögliche Erklärung fanden Forscher in Irland. Bei männlichen Mäusen, die 14 Wochen lang eine mit Inulin angereicherte Ernährung erhielten, aktivierte Inulin die Immunzellen des Gehirns. Das könnte darauf hinweisen, dass Inulin einen positiven Effekt auf Hirnfunktionen hat und Erkrankungen des Nervensystems vorbeugen könnte.

Am Stuttgarter Robert Bosch Klinikum setzt man deshalb darauf, eine gesunde Ernährung in die Therapie einzubauen. Patienten erhalten hier neben einem Ernährungsplan auch konkrete Tipps, um von den gesundheitlichen Wirkungen zu profitieren.

Dr. Marcela Winkler, Ärztliche Leiterin Naturheilkunde am Robert Bosch Klinikum in Stuttgart: „Inulin befindet sich natürlich im Lauch im Ganzen, aber vor allem in dem weißen Teil und Mineralien, Vitamine, vor allem Kalium in dem grünen Bereich.“

Welche Nebenwirkungen gibt es beim Verzehr von Lauch?

Die beim Schneiden und Zerbeißen des Lauchs entstehende schwefelhaltige Verbindung Allicin kann bei empfindlichen Menschen bei übermäßigem Verzehr blähend wirken.

Lauch im Garten selbst anbauen

Lauch kann fast das ganze Jahr über geerntet werden. Colourbox

Lauch ist ein ideales Gemüse für Hobby-Gärtner, weil es (fast) das ganze Jahr über geerntet werden kann.

Lauch bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort mit nährstoffreicher, durchlässiger Erde. Er ist ein so genannter Starkzehrer. Gut ist beim Auspflanzen eine Kompostgabe.

Ausgesät werden kann Lauch, je nach Sorte, von März bis Juni. Für ein gutes Wachstum braucht Lauch ausreichend Feuchtigkeit.

Lauch braucht ziemlich lange, bis er geerntet werden kann. Fünf bis acht Monate nach dem Pflanzen ist es soweit. Wird die Stange bei der Ernte im Sommer oberhalb der Wurzel abgeschnitten, wächst der Lauch nach und kann nochmals geerntet werden. Bei einer Winterernte ist das nicht möglich.

Gute Pflanzennachbarn sind zum Beispiel Möhren, Sellerie und Kohlrabi.

Lauch in der Küche

Lauch sollte mit hoher Temperatur kurz und schnell gegart werden, empfiehlt der Pfälzer Gastronom Philipp Arens: „Wenn man ihn klassisch einfach ins Wasser schmeißt und kocht, verliert er sämtliche Inhaltsstoffe und die gehen einfach ins Kochwasser über.“

Arens empfiehlt deshalb eine schnelle Pfanne aus Lauch, Kartoffeln und Speck.

Wer es etwas ausgefallener mag, kann den Lauch auch auf den Grill legen. Trotz rund 15 Minuten Hitze bleiben die Inhaltsstoffe erhalten: „Wir nehmen nachher nur das geschmorte Herz aus dem Inneren raus. Das heißt, wir schneiden das Verbrannte auf und lösen das Herz innendrin, was jetzt ganz sanft im eigenen Mantel geschmort ist, heraus. Wir nutzen so die äußeren Schichten vom Lauch einfach als Schutzschicht, damit die Inhaltsstoffe innen erhalten bleiben.“

Und wenn die umweltfreundliche Alternative zur Alufolie entfernt ist, kann der Lauch noch mit Schmand und Kartoffel- und Speck-Croutons angerichtet werden. So überzeugen nicht nur die inneren Werte der gesunden Stange.

Rezeptideen mit Lauch:

Gegrilltes Lauchherz mit Kartoffel und Speck Crumble und Schmand

Kartoffel-Lauch-Pfanne mit Schmand