Bräter im Test: Der beste Topf für Braten, Gans und Gemüse

Edelstahl, Aluminium, Gusseisen – no Name vom Discounter oder Marken wie Le Creuset oder WMF? Was macht einen guten Bräter aus? Wie viel kostet er, und worauf sollte man achten?

Mit einem Profikoch nehmen wir die Bräter aus verschiedenen Materialien unter die Lupe. In welchem gelingt die Rehkeule am besten? An der Hochschule Bingen geht ein Physiker den Brätern an den Kragen. Wie unterscheiden sich Edelstahl, Alu und Gusseisen? Und wie ist die Wärmeleitfähigkeit? Nachhaltiges Weihnachtsmenü: