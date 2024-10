Wie künstliche Intelligenz bei der Bildbearbeitung hilft

Aus einem Hochformat ein Querformat machen, eine Person im Hintergrund entfernen oder ein Selfie, auf dem alle gucken: Mithilfe von KI ist das inzwischen kein Problem mehr.

Gute Bilder von Essen fürs Internet zu machen ist gar nicht so einfach. Kochen, anrichten, das richtige Licht setzen: Um Lebensmittel perfekt in Szene zu setzen, braucht es erst einmal Handwerk. Anschließend müssen die Fotos nachbearbeitet werden, zum Beispiel um bestimmte Parameter wie Helligkeit oder Farbtöne zu korrigieren. Immer häufiger aber kommt bei der Bildbearbeitung auch Künstliche Intelligenz zum Einsatz.

Auch bei Denise Schuster. Sie ist professionelle Food-Fotografin, an ihrer Foto-Schule bringt sie anderen Fotografen ihr Handwerk bei. Für die Bildbearbeitung verwendet sie Adobe Photoshop, eines der bekanntesten Programme – und auch dieses setzt inzwischen auf Künstliche Intelligenz (KI).

Aus einem Hochformat ein Querformat machen

"Was ich tatsächlich nutze, ist ein Tool, das ich generative Erweiterung nenne", erklärt Denise Schuster. Zum Beispiel, wenn sie aus einem hochformatig aufgenommenen Foto ein Querformat machen will. Früher hätte man das Foto dann zugeschnitten – wirklich schön sei das aber nicht, sagt sie. Heute kann das Programm in einem solchen Falle das Bild so ergänzen, dass es passt. Dazu rät die Software sozusagen, wie das eigentlich hochformatige Foto an den Rändern weitergehen könnte.

Damit ein Fotoprogramm so etwas kann, muss die KI lernen, Bilder zu verstehen – und zwar mithilfe von Trainingsdaten. Photoshop-Entwickler Adobe hat seine KI mit mehr als 400 Millionen Bildern aus seiner Datenbank angelernt. Diese Fotos sind alle verschlagwortet, sodass die KI weiß, was auf den Fotos zu sehen ist. Mit diesem Erfahrungsschatz werden dann neue Bilder analysiert.

Neue Funktionen auf Google-Smartphones

Auch auf vielen Smartphones können inzwischen Fotos mithilfe von künstlicher Intelligenz bearbeitet werden. Samsung und Google etwa bieten auf ihren neueren Smartphones zahlreiche Funktionen der intelligenten Fotobearbeitung an - zum Beispiel einen „magischen Radierer“, der Dinge oder Personen aus Fotos verschwinden lassen soll, ohne, dass eine Lücke bleibt.

Smartphones mit KI-Foto-App: Können wir Bildern bald nicht mehr trauen?

Gruppenfotos, auf denen alle die Augen geöffnet haben

Eine andere Funktion, die vor allem bei Selfies – also Selbstporträts – und Gruppenfotos nützlich werden kann, nennt Google „beste Aufnahme“. Werden beispielsweise sechs Selfies aufgenommen, auf denen jeweils mehrere Gesichter zu sehen sind, zeigt das Programm zunächst alle Gesichter einzeln an. Daraus kann man dann die besten Aufnahmen auswählen – etwa jene, auf denen die Augen nicht zu sind. Aus dieser Auswahl wird dann ein neues Gruppenbild zusammengesetzt.

Apps mit solchen Funktionen sind in der Regel kostenpflichtig - pro Woche werden mehrere Euro fällig. Wer ein Abo abschließt, sollte also dran denken, es rechtzeitig wieder zu kündigen. Grundlegende Funktionen der Bildbearbeitung können moderne Smartphones dagegen automatisch schon, so, wie beispielsweise die Helligkeit zu optimieren.

Portraits mit KI optimieren

Gerade Selbstporträts können heute auch vollständig von der KI generiert werden. Besonders einfach geht das mit der App Remini. Das Programm erstellt zunächst ein digitales Modell einer Person. Dazu muss man acht echte Selbstporträts hochladen. Anschließend rechnet die App ein wenig, bevor man aus mehreren Vorlagen eine auswählt. So kann man sich im Handumdrehen ein neues Aussehen verleihen – etwa mit muskulöseren Oberarmen, einer anderen Haarfarbe oder einem anderen Kleidungsstil.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz für das Erstellen von Porträts oder anderen Fotos ist allerdings nicht unumstritten. Denn nicht immer ist überhaupt noch zu erkennen, ob oder was an einem Foto verändert wurde – und ob es eine echte Aufnahme ist oder nicht. Immer wieder etwa haben beispielsweise Rechtspopulisten KI-generierte Fotos im Zusammenhang mit emotionalen Botschaften in den sozialen Medien verbreitet, ohne dies kenntlich zu machen.

Tipp: So erkennen Sie KI-generierte Bilder Immer wieder haben in den vergangenen Monaten Fotos beispielsweise von Politikern für öffentliche Aufregung gesorgt, die tatsächlich mithilfe von Künstlicher Intelligenz generiert wurden. Ein Beispiel: Ein Foto des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der vor Chinas Staatschef Xi Jinping auf die Knie geht. Die Szene hat es so in der Realität aber gar nicht gegeben. Ein anderer Fall: Um zu zeigen, was mit KI möglich ist oder auch nicht, hat das Recherchenetzwerk Bellingcat ein Bild einer vermeintlichen Verhaftung von Ex-Präsident Donald Trump generieren lassen. Tatsächlich werden KI-generierte Fotos immer häufiger eingesetzt, um Desinformationen oder politische Falschnachrichten zu verbreiten. Umso wichtiger wird es, genau zu prüfen, ob ein Bild echt ist. Auf echten Fotos – insbesondere bei Nahaufnahmen oder Bildern in hoher Auflösung – sind beispielsweise auf der Haut Unreinheiten, Narben oder kleine Fältchen etwa um die Augen erkennbar. Es ist daher empfehlenswert, reinzuzoomen und genau auf Details zu achten. • KI-Programme haben häufig Probleme mit Fingern und anderen Extremitäten. So sind auf KI-generierten Bildern oft mehr oder weniger als fünf Finger oder deformierte Finger zu sehen. Darauf achten kann man auch, ob sich alle Hände, Arme oder Beine im Bild eindeutig zu einer Person zuordnen lassen.

Bei künstlich erstellten Bildern sind die Proportionen oft auffällig oder stimmen nicht. Eine Hand wirkt klein, ein Schuh sehr groß, ein Finger ist zu lang. Auch andere Details stimmen oft nicht: Einzelne Haare scheinen zu schweben, Ohren sind komisch geformt, Falten auf der Haut oder der Kleidung verlaufen unnatürlich oder enden im Nichts. Allerdings werden KI-Programme bei solchen Details immer besser.

Schrift auf von einer KI erstellten Bildern wirkt häufig seltsam verformt und mitunter sind keine echten Buchstaben zu entziffern.

Auch, wenn der Hintergrund oft unscharf ist, sollte man diesen genau betrachten. Womöglich sind hier seltsame Schatten oder deplatzierte, sogar schwebende Objekte zu sehen.

Hilfreich ist auch, den Kontext eines Bildes zu prüfen. Wo und von wem wurde ein Bild zuerst veröffentlicht? Was haben Medien zu einem vermeintlichen Ereignis berichtet, haben andere Nutzerinnen und Nutzer im Netz etwas geschrieben? Gibt es ähnliche Bilder oder andere Fotos von dem Ereignis, zum Beispiel Fotografien derselben Personen aus einer anderen Perspektive?

Ist das Bild echt, Fake oder einfach Kunst?

Seit es die Fotografie gibt, haben sich die Menschen darauf verlassen, dass diese im Kern die Realität abbildet. Natürlich wurden und werden Fotos gestellt, konnte das eigene Aussehen auch bislang schon mithilfe Bildbearbeitungs-Software ausgebessert werden. Wenn in Zukunft allerdings immer häufiger Fotos komplett KI-generiert sind, Personen oder Dinge aus Bildern gelöscht oder hinzugefügt werden, stellen sich neue Fragen.

Etwa jene, ob ein vollständig von einer KI generiertes Foto überhaupt noch ein Foto ist. Fotografin Denise Schuster jedenfalls sieht das nicht so: „Das ist ein Bild, das ist von mir aus auch ein Kunstwerk, aber es ist in dem Sinne kein Foto“, sagt sie.