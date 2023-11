Betrug beim Online-Banking - wer zahlt den Schaden?

per Mail teilen

Kriminelle hacken sich auch in vertrauliche, persönliche Daten von Bankkunden. Entschädigung bei Online-Banking-Betrug zahlen Banken nur unter bestimmten Bedingungen.

Wir haben Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto festgestellt. Da hat jemand aus dem Ausland versucht, Geld abzuheben. - So fing das Gespräch an, erinnert sich Frieda M. aus der Nähe von Tauber-Bischofsheim. Am anderen Ende der Leitung war angeblich ein Mitarbeiter ihrer Volksbank. Der Mann war bestens informiert über ihre letzten Abbuchungen, die Einkäufe mit Karte im Drogerie- und Supermarkt. Frieda M. wollte trotzdem zwischen Tür und Angel keine Sicherheitsvorkehrungen durchgehen. Obwohl der Anrufer auch den Namen ihres Sachbearbeiters mehrfach erwähnte, der ihn angeblich gebeten hatte, "seine Kundin" zu kontaktieren, blieb sie skeptisch.

Anrufer hatte scheinbar Einsicht auf Konto-Umsätze

Der Anrufer erhöhte den Druck: Ihre Sicherheit habe doch Vorrang. Es ginge auch schnell. Frieda M. brauche ihm nur die PIN sagen, die sie gleich auf ihrem Handy kriegen würde. Die 36-jährige Lehrerin sagte nichts. Sie hat allerdings bis heute ein mulmiges Gefühl, wenn sie an den Betrugsversuch denkt. Auch weil ihre Bank gar nicht erstaunt war, dass der kriminelle Anrufer Einsicht in Kontodaten hatte.

Phishing: SMS oder Mail sieht seriös aus - Logo stimmt auch

Da immer mehr Bankkunden online ihre Geschäfte erledigen - bei den Internetnutzern liegt der Anteil laut Digitalverband Bitkom inzwischen bei 90 Prozent - steigt auch die Zahl der Betrugsversuche. Die gängigste Form ist das sogenannte Phishing: Ein Betrüger wirft einen "Köder" aus - meist in Form einer SMS oder E-Mail, die angeblich von einer Bank stammt - und wartet, bis ein Opfer "anbeißt" und sensible Daten verrät.

Was tun, wenn Geld von meinem Konto abgebucht ist?

Erster Schritt: Sofort die Bank kontaktieren, um das Konto sperren zu lassen. Dadurch kann nicht noch mehr Geld abfließen. Wenn eine Obergrenze für Abbuchungen besteht - beispielsweise 1.000 Euro - könnten Kriminelle jeden Tag 1.000 Euro abziehen, bis das Konto leer ist.

Zusätzlich zur Konto-Sperrung am besten auch alle dazugehörigen Karten sperren lassen. Meist ist im ersten Moment unklar, wie Kriminelle an ein Konto gekommen sind. Dafür hat jede Bank eine Sperr-Hotline.

Wer mehrere Konten hat, sollte auch diese unbedingt auf verdächtige Aktivitäten checken. Außerdem alle Passwörter und Sicherheitsmaßnahmen ändern, die mit Finanzen zu tun haben.

Zweiter Schritt: Anzeige bei der Polizei erstatten. Mit allen Informationen, die vorliegen. Das ist nicht nur wichtig, um den oder die Täter verfolgen zu können, sondern später vor allem, um Ansprüche gegenüber der Bank geltend machen zu können.

Haftet die Bank?

Grundsätzlich ist die Bank verpflichtet, bei einem nicht autorisierten Zahlungsvorgang den Betrag zu erstattet. ABER: Der geschädigte Bankkunde muss nachweisen, dass es sich tatsächlich um einen Betrug handelt. Und das ist oft nicht einfach.

Ein Beispiel: Wenn mit einer EC-Karte Geld an einem Automaten abgehoben wird, muss ein Betrüger irgendwie an die dazugehörige PIN gelangt sein. Möglicherweise, weil die Nummer mit der Karte zusammen im Geldbeutel aufbewahrt wurde. Wie kann da ein Konto-Inhaber das Gegenteil beweisen?

Ist der PC, der für Online-Banking genutzt wird, geschützt? Durch einen Virenscanner, eine Firewall, die neuesten Updates - oder war es für Kriminelle ganz einfach, sich ins System zu hacken, weil kein ausreichender oder überhaupt kein Schutz bestand? Das könnte dann als grobe Fahrlässigkeit ausgelegt werden, und ein betrogener Bankkunde bekommt sein Geld nicht zurück. Verbraucherschützer sagen, dass viele Banken sich erstmal genau darauf berufen.

Wie lässt sich der Betrug nachweisen?

Das ist tatsächlich oft extrem schwierig. Ein Beispiel: Durch einen Phishing-Angriff, also eine gefälschte E-Mail, die angeblich von der eigenen Bank kommt, wird ein Bankkunde auf eine Betrüger-Seite geleitet und gibt dort sensible Daten ein. Mithilfe dieser Daten wird dann Geld vom Konto abgehoben. Der Vorgang wird am Ende jedoch kaum noch aufzuklären sein, denn diese Seiten verschwinden in der Regel sehr schnell wieder.

Hier selbst Beweise zu sichern, ist schwierig – es handelt sich dabei um Logdateien aus dem Internetrouter oder Telefondaten. Wenn ein Bankkunde etwa von einer manipulierten Nummer angerufen wurde, die bei ihm oder ihr aussah wie die von der eigenen Bank, ist externe Hilfe nötig. Entweder unterstützt die Polizei, wenn Anzeige erstattet wird. Oder es muss ein Fachanwalt eingeschaltet werden, wenn es um größere Summen geht und ein juristischer Streit mit der Bank ansteht. Auf jeden Fall sollte ein Phishing-Opfer seine elektronischen Geräte nicht wesentlich verändern, also zum Beispiel nicht neu aufsetzen, damit mögliche Beweise noch gesichtet werden können.

Einigung mit der Bank auch ohne Streit möglich?

Verbraucherschützer sagen, dass Banken sehr oft die Schuld beim Kunden oder bei der Kundin sehen und auf grobe Fahrlässigkeit verweisen. Ein Kulanz-Angebot, dass dann manchmal kommt, sieht vor, dass ein kleinerer Teilbetrag des Schadens erstattet wird. Wer sich wirklich sicher ist, dass er nichts falsch gemacht hat, sollte sich darauf nicht einlassen und sich Hilfe holen.

Abbuchungen oder Überweisungen selbst wieder zurückzuholen?

Gerade bei Überweisungen ist das am schwierigsten. Eine Überweisung, die ein Kontoinhaber oder eine Kontoinhaberin "aktiv getätigt" hat, kann nicht mehr zurückgeholt werden. Dabei ist es erstmal egal, ob es das Opfer war oder ein Betrüger, denn das muss das Opfer ja nachweisen. Am einfachsten geht eine Rückbuchung bei Lastschriften. Lastschriften können beim Online-Banking selbst zurückholt werden, acht Wochen lang. Kreditkarten-Abbuchungen können reklamiert werden. Dafür gibt es bei der Bank ein Formular. Es ist etwas aufwändig, in der Regel hat man aber bis zu 120 Tage Zeit.

Phishing-Radar: Aktuelle Warnungen vor Betrug

Und noch Hinweis: Wer eine verdächtige E-Mail erhält, kann diese an die Verbraucherzentrale weiterleiten. Auf dieser Basis informieren die Verbraucherschützer auf ihren Internetseiten ständig über neue Betrugsvarianten. Personenbezogene Daten werden dabei anonymisiert. Die E-Mail-Adresse lautet: phishing@verbraucherzentrale.nrw