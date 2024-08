Petra Thiele ist Journalistin in der SWR-Wirtschaftsredaktion. Zu welchen Themen sie am liebsten recherchiert, finden Sie hier.

Was planen chinesische Autobauer? Wie verändert KI die Arbeitswelt? Wer profitiert von Sport- und Kulturevents? Nur einige Themen, mit denen Petra Thiele sich regelmäßig beschäftigt. Sie recherchiert besonders gern zu Technologien und Trends, die Verbraucherinnen und Verbraucher finanziell betreffen oder betreffen werden. Komplexe Sachverhalte greifbar machen, ist dabei ihr Ziel. Gleich, ob es um Chips, das Metaverse, Oligopole in der Tiermedizin oder die Beauty- und Wellness-Industrie geht.

Petra Thiele ist im Ruhrgebiet aufgewachsen. Sie hat in Duisburg und Paris Politikwissenschaft, Volkswirtschaft und Geschichte studiert. Während des Studiums hat sie für die WAZ und später die Rheinischen Post Artikel geschrieben. Nach dem Volontariat bei der Deutschen Hörfunkakademie war sie WDR-Autorin in Aachen. Düsseldorf und Köln, später Redakteurin bei WDR 2 und WDR 5. Durch eine glückliche Fügung ist sie schließlich als Redakteurin, Autorin und Moderatorin in der SWR-Wirtschaftsredaktion gelandet.

In den SWR-Programmen in Radio, Fernsehen und Online laufen ihre Beiträge. Sie moderiert die SWR Wirtschaftsnews und den Magazin-Podcast "Geld, Markt, Meinung". Außerdem ist sie Expertin beim ARD-Buffet oder im SWR-Fernsehen.

Musik ist Trumpf

Petra Thiele hört gerne Willy DeVillle, Dua Lipa, Tom Jones, Tarkan, Miley Cyrus und Christine and the Queens. Der australische Sänger Reuben Kaye hat sie auf dem Fringe in Edinburgh begeistert, der artistische Kunstzirkus "Sirqus Alfon" beim Stadtfestival in Barcelona umgehauen. Sie findet, es gibt viele Wege Geschichten zu erzählen, Menschen zu inspirieren, zu motivieren und Freude zu bereiten.

Die Internationale Sivananda Yogalehrer-Ausbildung (TTC) machte sie in Neuville-aux-Bois (Diplom-Nummer: 52225).