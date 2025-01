Auslandskrankenversicherung: Darauf sollte man achten

Privat Krankenversicherte sind meistens auf Reisen in der EU ausreichend abgesichert. Im EU-Ausland ist die Aufenthaltsdauer, bis zu der der Versicherungsschutz geht, meistens begrenzt. Hier unterscheiden sich die Verträge jedoch und sollten dahingehend überprüft werden. Eine weitere wichtige Frage in dem Zusammenhang ist, ob der medizinisch sinnvolle und vertretbare Rücktransport in den Leistungen inbegriffen ist. Unter Umständen lohnt sich auch hier eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung.