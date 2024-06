Was die EU-Strafzölle gegen E-Autos aus China bringen könnten

per Mail teilen

Die EU-Kommission droht damit, die Einfuhrzölle gegen bestimmte E-Autohersteller aus China zu erhöhen. Die Autobranche in Baden-Württemberg schaut mit Sorge auf den Schritt.

Was hat die EU-Kommission genau beschlossen?

Warum droht die Kommission, Strafzölle einführen?

Werden E-Autos in Europa jetzt teurer?

Könnte China bald Gegenzölle beschließen?

Was halten die deutschen Autohersteller von dem Schritt?

Die Brüsseler Spitzenbehörde hat damit gedroht, zusätzliche Einfuhrzölle für in China gefertigte E-Autos zu verhängen. Die vorgesehenen Zollsätze sind unterschiedlich: Individuelle Zölle sind für die Modelle der Hersteller BYD, Geely und SAIC vorgesehen. Für BYD könnten Einfuhrzölle in Höhe von 17,4 Prozent fällig werden, der Mercedes-Anteilseigner und Kooperationspartner Geely könnte Zölle in Höhe von 20 Prozent zahlen müssen, für den staatlichen VW-Partnerkonzern SAIC sind 38,1 Prozent im Gespräch.

Bei den Zöllen handelt es sich um vorläufige Zusatzzölle, das heißt, sie kämen zum ohnehin bestehenden Zollsatz von zehn Prozent dazu. Sollte die Kommission die Drohung im Juli wahr machen, hätte die Behörde im Anschluss vier Monate Zeit, um mit den Mitgliedsstaaten eine dauerhafte Regelung zu finden.

Allerdings gewährt die Kommission China eine Schonfrist: Bis zum 4. Juli will die Behörde versuchen, mit der chinesischen Regierung und den Herstellern andere Lösungen zu finden. Sollte das nicht gelingen, will die Kommission von diesem Tag an die Zölle rückwirkend einbehalten.

Die Kommission hat festgestellt, dass die betroffenen E-Auto-Hersteller aus China gegenüber den europäischen Herstellern einen unfairen Wettbewerbsvorteil genießen. Hintergrund sind die hohen Subventionen, die die chinesische Regierung den Unternehmen gewährt. Wegen der Vorwürfe hat die EU-Kommission bereits im vergangenen Herbst eine Untersuchung eingeleitet, deren Ergebnisse heute vorgestellt wurden.

"Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen gedrückt - das verzerrt unseren Markt."

Ursula von der Leyen via REUTERS

Für die Untersuchung hat die Kommission Informationen von sämtlichen Autoherstellern angefordert, die in China E-Autos produzieren und in die Europäische Union exportieren. Um den Wettbewerbsnachteil der europäischen Industrie auszugleichen und die hiesigen Hersteller vor dem unlauteren Wettbewerb zu schützen, könnten nun Zölle verhängt werden.

Da sind die Experten uneins. Einige meinen, um den europäischen Markt wirklich unattraktiv für die chinesischen Hersteller zu machen, brauche es deutlich höhere Zölle als die nun angedrohten. Einfuhrzölle ab einer Höhe von 40 oder 50 Prozent könnten die Chinesen wirksam vom europäischen Markt fernhalten. Niedrigere Werte könnten dagegen verpuffen. Chinesische Autobauer können nämlich derart günstig produzieren, dass sie einfach ihre Verkaufspreise senken und damit die Zölle ausgleichen könnten, so die Befürchtung. Die Verbraucherinnen und Verbraucher wären dann also kaum betroffen.

Manche chinesischen Modelle kosten derzeit in Europa das Doppelte wie in China. Da ist also genügend Spielraum, um die Preise abzusenken. Der europäische Markt ist auch deshalb derzeit äußerst attraktiv für die chinesischen Hersteller. Aktuell spielen sie auf dem hiesigen E-Auto-Markt eine geringe Rolle. Aber weil infolge der staatlichen Subventionen die Konkurrenz auf dem chinesischen Markt sehr groß ist, findet dort ein großer Preiskampf statt. Deshalb drängen die chinesischen Hersteller nach Europa.

Es gibt aber auch andere Stimmen, zum Beispiel die des Autoexperten Ferdinand Dudenhöfer. Er sagt etwa: die Zölle schaden dem europäischen E-Auto Markt, verteuern die Fahrzeuge und bremsen damit die Wende hin zur E-Mobilität aus.

Sollte die EU ihre Drohung umsetzen, ist das wahrscheinlich. Die Regierung in Peking hat die Brüsseler Entscheidung heute umgehend kritisiert - und Gegenmaßnahmen angedeutet. Ein Sprecher des Handelsministeriums teilte am Mittwoch mit, man werde den Prozess der europäischen Seite genau verfolgen und entschlossen alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Rechte und Interessen der chinesischen Unternehmen zu schützen.

Sollte der Drohung Taten folgen, könnte das besonders für die deutschen Premiumhersteller wie Mercedes, Porsche oder BMW zum Problem werden. Vor einigen Wochen hatte die Volksrepublik angedeutet, bei einer Zuspitzung des Handelskonflikts Zölle auf europäische Luxusautos mit großem Hubraum zu prüfen. Schätzung zufolge würde darunter rund die Hälfte der Fahrzeuge fallen, die deutsche Konzerne jedes Jahr nach China ausführen. Exportiert werden vor allem Spitzenmodelle wie die Mercedes S-Klasse oder das 7er-Modell von BMW. Allerdings können sich diese Wagen ohnehin nur Angehörige der Oberklasse leisten. Ob sie sich wegen der Strafzölle komplett von den Modellen abwenden würden, ist unklar.

Von den deutschen Herstellern kommt Kritik an dem Schritt der EU-Kommission. Die Chefin des Verbands der deutschen Automobilindustrie, Hildegard Müller, warnte, die Maßnahme erhöhe das Risiko eines globalen Handelskonflikts. Der Schaden für die europäische und besonders deutsche Autoindustrie überwiege womöglich den Nutzen.

Ähnlich urteilt man beim Porsche-Mutterkonzern Volkswagen. Am Mittwoch erklärte ein Konzernsprecher, für die aktuelle Nachfrageschwäche für E-Autos in Europa sei der Zeitpunkt der Kommissionsentscheidung nachteilig. Der Chef des Stuttgarter Autobauer Mercedes, Ola Källenius, lehnte die Strafzölle ebenfalls ab. Als Exportnation könne man keine steigenden Handelshindernisse gebrauchen. Freier Welthandel treibe Innovationen und Wachstum, so Källenius. Ähnlich äußerte sich der Chef des weltweit größten Autozulieferers Bosch aus Gerlingen bei Stuttgart, Stefan Hartung. Höhere Zölle könnten das Wirtschaftswachstum bremsen, die Inflation befeuern und damit viele Menschen treffen.

Der chinesische Markt ist extrem wichtig für die deutsche Industrie. Experten schätzen, dass die deutschen Hersteller dort mehr als ein Fünftel ihrer weltweiten Gewinne machen. Außerdem produzieren viele Hersteller selbst in China oder arbeiten wie zum Beispiel Mercedes, Volkswagen und BMW eng mit Autobauern aus China zusammen, um bestimmte Modelle zu produzieren. Mercedes baut mit Geely den Smart – der dann auch unter diese Zölle fallen dürfte.

Mit Material von dpa und Reuters