Regen, Regen und nochmal Regen, die Böden haben sich in den meisten Regionen Deutschlands ja ganz gut erholt – im Norden waren sie über den Winter so gesättigt, dass eine Folge davon auch das Weihnachtshochwasser war. Wie passt das zur Klimakrise und was bedeutet das für das Grundwasser, unsere Trinkwasserquelle Nummer 1 in Deutschland?