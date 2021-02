Seit Herbst 2013 gibt es im SWR Fernsehen die Büchersendung "lesenswert". Der Moderator Denis Scheck stellt Autoren und ihre Bücher im Gespräch vor. Außerdem sprechen interessante Zeitgenossen in der Rubrik "Mein Leben in drei Büchern" über Bücher, die sie in ihrem Leben geprägt und beeindruckt, ja sogar beeinflusst haben. Schriftsteller zeigen sich im "lesenswert"-Fragebogen von ihrer privaten Seite: Er verrät mehr über sie als manches Interview.

Denis Scheck vor dem Palais Biron SWR Alexander Kluge Aufzeichnung im Palais Biron Baden-Baden Das Palais Biron, eine Villa aus dem 19. Jahrhundert, liegt direkt an der Lichtentaler Allee in Baden-Baden. Umgeben von einem riesigen Park bietet sie eine traumhafte Kulisse und die Möglichkeit, Gespräche nicht nur auf einer Bühne frontal zu führen, sondern an wechselnden Orten, mal am Tisch im großen Salon, mal im Kaminzimmer drinnen oder im Sommer auf der Terrasse draußen. Hausherr Denis Scheck empfängt seine Gäste, holt sie in der Garderobe ab, flaniert mit ihnen im Park. Die Gespräche sind sehr persönlich, offen und lebhaft. Der Regisseur Norik Stepanjan Regisseur Norik Stepanjan zeichnet für den neuen Look verantwortlich und gestaltet die Sendung im Schnitt. Das Ziel: hin zu einem filmischeren Format - freier, überraschender, unterhaltsamer - kurz: eine literarische Wundertüte! Das lesenswert Quartett mit Denis Scheck, Insa Wilke, Ijoma Mangold und einem Gast SWR „lesenswert-Quartett“ Viermal im Jahr trifft sich das „lesenswert-Quartett“ – ein lebhafter Disput um Bücher, moderiert von Denis Scheck, feste Mitglieder sind Ijoma Mangold und Insa Wilke. Dazu wird jeweils ein Gast eingeladen.