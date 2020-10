per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Manuela Gräfin von Zeppelin Rezeptautor/Rezeptautorin: Manuela Gräfin von Zeppelin

Lachsspinat Rolle mit Kräuterfrischkäse SWR

Zutaten:

für die Lachsspinatrolle:

4 Eier

150 g Blattspinat

100 g geriebener Käse

250 g geräucherten Lachs

200 g Kräuterfrischkäse

100 g geriebener Parmesan

Saft einer halben Zitrone

Salz, Pfeffer, Muskat

für das Tomatencarpaccio:

Tomaten

2 EL Öl

2-3 EL Balsamico

Salz und Pfeffer

etwas Basilikum

Zubereitung:

Lachsspinatrolle: Die Eier in einer Schale schaumig schlagen. Salz, Pfeffer, Muskat, Spinat und Käser mit der Eiermasse vermischen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und mit dem Parmesam bestreuen. Die Eiermasse auf das Backblech gleichmäßig verteilen bis eine eckige oder rechteckige Form erreicht wird. Das Blech in den vorgeheizten Ofen bei 200 Grad 10 Minuten backen.

Die Masse kalt werden lassen, und danach die Masse vom Blech ziehen und umdrehen. Im Anschluss den Kräuterfrischkäse darauf streichen und den in Streifen geschnittenen Lachs darauf verteilen, mit frischen Zitronensaft beträufeln. Das Ganze fest rollen, in Klarsichtfolie wickeln und mindestens 6 bis 8 Stunden kühlen lassen. Die Rolle dann in Scheiben schneiden und mit Brot oder Tomatencarpaccio servieren.

Tomatencarpaccio: Tomaten in kleine Stücke schneiden und das Fruchtmark herausschneiden. Danach mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit 2 EL Öl und 2 bis 3 EL Balsamico übergießen. Für den Geschmack noch etwas frisches Basilikum hinzufügen.

