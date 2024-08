Bruschetta mit Bärlauchpesto und gebratenem Spargel

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Angelika Schimpfle Rezeptautor/Rezeptautorin: Angelika Schimpfle

Spargelbruschetta mit Salat und Wildblumen SWR Moritz Sonntag

Zutaten:

Für die Baguette :

500 Gramm Dinkelmehl 630

300g Wasser

¼ Würfel Hefe

1,5 TL Salz

1 Prise Zucker

Für das Bärlauchpesto :

150g Bärlauch

100g Walnüsse geröstet

100g Parmesan stückig

11 EL Öl

Für den gebratenen Spargel :

3 Stangen pro Bruschetta

Zubereitung:

Baguette:

Alle Zutaten nacheinander in eine Schüssel geben und so lange kneten, bis der Teig kompakt ist und nicht mehr an der Schüssel festklebt. Den Teig in der Schüssel lassen, mit einem Tuch bedecken und mind. 10-12 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Anschließend mit einem Teigschaber in 2-3 Klumpen aufteilen. Die Teile langziehen und in sich verdrehen.

Den Ofen auf 240° vorheizen und eine Schale Wasser dazu stellen. Das Brot ca. 25 Minuten backen.

Bärlauchpesto:

Alle Zutaten im Mixer bis zur gewünschten Konsistenz pürieren. In Gläser füllen, darauf achten, dass die Oberfläche mit Öl bedeckt ist.

Gebratener Spargel:

Spargel waschen, Enden abschneiden und ggf. schälen. Etwa 6-8 Minuten in Öl anbraten, etwas salzen und pfeffern



