Portionen: 6 Koch/Köchin: Beate Vollmayer Rezeptautor/Rezeptautorin: Beate Vollmayer

Zutaten:

Für das Beerenhalbgefrorene:

200 g Joghurt

400 g Sahne

120 g Zucker

500 g gefrorene Beeren (rote Johannisbeeren, Himbeeren, Blaubeeren und Brombeeren)

frische Beeren und essbare Blüten zum Dekorieren

Für das Schokoladenküchenlein:

210 g Butter

210 g Schokolade

7 Eier

270 g Zucker

120 g Mehl

1 TL Backpulver

40 g Kakaopulver

Fett für die Muffinform

Zubereitung:

Beerenhalbgefrorenes mit frischen Früchten:

Joghurt und Zucker verrühren. Die Sahne schlagen und dazu geben, die gefrorenen Beeren vorsichtig unterziehen. Danach in eine mit Frischhaltefolie ausgelegte längliche Backform füllen und über Nacht in der Tiefkühltruhe festfrieren lassen.

Am nächsten Tag das Halbgefrorene aus der Backform stürzen und in Scheiben schneiden. Mit frischen Beeren und essbaren Blüten auf dem Teller anrichten.

Schokoladenküchenlein mit Himbeeren und flüssigem Kern:

Butter und Schokolade über Wasserdampf verflüssigen. Anschließend Zucker und Eier schaumig schlagen. Mehl, Back- und Kakaopulver hinzufügen und verrühren. Zum Schluss die flüssige Butter-Schokolade dazugeben und unterrühren.

Die Masse portionsweise in kleine, gefettete Muffinformen füllen und jeweils 2 – 3 frische Himbeeren in die einzelnen Formen drücken. Ungefähr 7 bis max. 10 Minuten im vorgeheizten Backrohr bei 210°C Heißluft backen.

