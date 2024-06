Rehrücken mit Kürbis

per Mail teilen

Zutaten:

Für den Rehrücken:

800 g – 1 kg Rehrücken

Butter

Salbeiblätter

einige Zweige Rosmarin

Für das Rösti:

2 kg festkochende Kartoffeln

2 Eier

Butter zum Anbraten

Salz, Pfeffer und Muskat

Für den Hokkaido-Kürbis:

1 mittelgroßer Hokkaidos

1 Zwiebel

Butter zum Anbraten

Salz, Pfeffer

frische Petersilie, gehackt

Für die Speckbohnen:

pro Person ca. 10 Bohnen

pro Bündel eine Scheibe gerauchter Bauchspeck

Butter zum Anbraten

Salz

Für den Zuckermais:

3 Maiskolben

Kräuterbutter

Zubereitung:

Rehrücken:

Den Rehrücken mit flüssiger Butter bestreichen, Salbeiblättern darüber geben und 24 Stunden ziehen lassen. Danach das Fleisch auf dem Grill ringsherum anbraten. Dann in Backofen bei 60°C durchziehen lassen, bis die Kerntemperatur (Bratenthermometer) des Fleisches max. 60°C erreicht hat. Den Reh-rücken in sechs gleichgroße Stücke schneiden und mit einem Zweig Rosmarin servieren.

Rösti:

Die Kartoffeln schälen und grob raspeln. Die Flüssigkeit der Kartoffeln mit einem Tuch ausdrücken. Die Masse mit Ei, einem halben Teelöffel Salz, Pfeffer und Muskat würzen.

Anschließend die Kartoffeln in die erhitze, gebutterte Pfanne zu einem ebenen Fladen drücken und ohne Deckel anbraten, bis die Unterseite gut gebräunt ist. Anschließend wenden und die andere Seite anbraten.

Hokkaido-Kürbis:

Den Kürbis waschen, entkernen und in 2 cm große Würfel schneiden, anschließend fünf Minuten über dem Wasser dämpfen. Zwiebeln klein schneiden und in der ausgelassenen Butter glasig dünsten. Kürbis zugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Schluss mit der gehackten Petersilie bestreuen.

Speckbohnen:

Die Bohnen waschen, gipfeln (also die Spitzen entfernen) und 10 Minuten in Salzwasser garen. Danach die Bohnen abgießen, kalt abschrecken und den Bauchspeck um die Bohnen wickeln. Die Bohnenbündel in einer heißen Pfanne mit der ausgelassenen Butter rundherum goldbraun anbraten.

Zuckermais:

Mais in Salzwasser fünf Minuten kochen, abkühlen lassen und mit zerflossener Kräuterbutter bestreichen. Danach auf den Grill legen und rundherum angrillen. Vor dem Servieren in Scheiben schneiden.

