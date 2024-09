Portionen: 6 Koch/Köchin: Veronika Ams Rezeptautor/Rezeptautorin: Veronika Ams

Zucchini-Cordon bleu mit Kartoffelgratin und Bohnen SWR Philipp Thurmaier

Zutaten:

2 mittelgroße Zucchini

6 Scheiben Bergkäse vom Romanhof

Salz

Pfeffer

Paniermehl (Menge nach Bedarf)

1 Ei

Sonnenblumenöl oder Olivenöl zum Anbraten

Zubereitung:

Zucchini mit einem Gemüsehobel längs in dünne Scheiben schneiden und mit Salz und Pfeffer auf beiden Seiten würzen.

2 Zucchinischeiben als Kreuz legen, in der Mitte mit 1 Scheibe Käse belegen und zusammenklappen.

Das Ei in einem Teller verrühren, in einen zweiten Teller Paniermehl reingeben. Das Zucchini Cordon bleu zuerst im Ei wenden und dann in Paniermehl wälzen.

Das Ganze mit den restlichen 5 Zucchini Cordon bleu wiederholen. In einer Pfanne mit heißem Öl goldbraun backen.

Übersicht aller SWR Rezepte