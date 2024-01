per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Marion Stemich Rezeptautor/Rezeptautorin: Marion Stemich

Pflaumenpfannkuchen mit Schmand-Eis SWR

Zutaten:

Für das Schmand-Eis:

750 g Naturjoghurt

730 g Schmand

400 g Zucker

Vanillemark einer Schote

Zitronenabrieb nach Geschmack

Für die Pflaumen-Pfannkuchen:

750 ml Milch

400 g Mehl

3 Eier

1 Handvoll Pflaumen

1 Prise Salz

1 Schuss Mineralwasser

Zubereitung:

Schmand-Eis:

Alle Zutaten verrühren und in die Eismaschine nach Anweisung geben.

Pflaumen-Pfannkuchen:

Alle Zutaten bis auf die Pflaumen verrühren und den Teig ca. 30 Minuten ziehen lassen.

Eine Handvoll Pflaumen waschen, entsteinen und in kleine Stücke schneiden und mit in den Teig geben. Alles zusammen in einer beschichteten Pfanne als Pfannkuchen ausbacken. Mit Schmand-Eis servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte