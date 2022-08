Dreierlei von der Kichererbse mit Pflücksalat

per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Melanie Seeber Rezeptautor/Rezeptautorin: Melanie Seeber

Pflücksalat mit Dreierlei von der Kichererbse SWR

Zutaten:

Für den Hummus:

80g Kichererbsen

Salz

Pfeffer

Zitronensaft von einer Zitrone

2 Esslöffel Tahin (Sesampaste)

Olivenöl mit Zitrone

Kreuzkümmel

Knoblauch

Für die Falafel:

300g Falafelmischung (kann man auch selbst aus Kichererbsen herstellen)

300ml Wasser zum Quellen lassen

2-3 Frühlingszwiebel

1 Möhre

Gewürze nach belieben

Für den Kichererbsensalat:

80g Kichererbsen

1 Bund Petersilie

Salz

Pfeffer

2 Frühlingszwiebeln

Essig

Öl

Zitronensaft

Zubereitung:

Hummus:

Kichererbsen am Vortag in kalkarmem Wasser zum Quellen einweichen. Ca. 45 min in frischem Wasser kochen. Anschließend abgießen und ein Teil des Kochwassers auffangen. Kichererbsen mit etwas Kochwasser (ca. 5 Esslöffel) und dem Öl vermixen. Tahin mit Zitronensaft mischen, eventuell Kochwasser dazugeben bis die Masse geschmeidig ist, danach unter den Kichererbsenbrei mischen. Zum Schluss mit Gewürzen abschmecken.

Falafel:

Falafelmischung mit Wasser halbe Stunde quellen lassen. Frühlingszwiebel kleinschneiden, Möhre raspeln und mit Gewürzen unter die Mischung heben. Mit nassen Händen kleine Frikadellen/Küchlein formen und in heißem fett 10-15 min ausbacken.

Kichererbsensalat:

Kichererbsen am Vortag in kalkarmem Wasser zum Quellen einweichen. Ca. 45 min in frischem Wasser kochen. Anschließen abtropfen und abkühlen lassen. Salatdressing aus Essig, öl, Zitronensaft, Frühlingszwiebeln und Gewürzen vorbereiten. Salatdressing über die Kichererbsen gießen, vermengen und durchziehen lassen.

Pflücksalat:

Salat waschen und eine Handvoll auf jeden Teller anrichten. Salatdressing aus, Essig, Öl, Senf, Pfeffer, Salt, Honig über den Salat geben. Anschließend mit Gänseblümchen garnieren.

Zum Schluss ein Bällchen Hummus, eine Falafel und ein großen Esslöffel Kichererbsensalat ebenfalls auf dem Teller anrichten. Mit etwas Brot servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte