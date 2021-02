per Mail teilen

Zutaten:

Für den Flammkuchenteig:

250 g Mehl

125 ml Wasser

2 EL Öl

1 Prise Salz

Zubereitung:

Backofen auf 250 °C vorheizen. Alle Zutaten vermischen und einen Knetteig zubereiten. Den Teig ganz dünn ausrollen.

Zutaten:

Für den Kartoffel-Rosmarin-Belag :

150 g alte Kartoffelsorten

3 EL (vegane) Hollandaise

1 Zweig Rosmarin

1 Zehe Knoblauch

Salz & Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung:

Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden, Knoblauch und Rosmarin in einer Pfanne für 2 Minuten anschwitzen. Mit Hollandaise auf dem Flammkuchen verteilen und für 8-12 Minuten backen.

Zutaten:

Für den Honig-Weintrauben-Thymian-Belag:

150 g Weintrauben, halbiert

2 EL Oliven

2 EL Honig

2 EL Thymian

Zubereitung:

Weintrauben waschen und halbieren. Thymian hacken. Den Flammkuchen mit dem gewünschten Belag belegen und für 8-12 Minuten backen.

Zutaten:

Für den Bohnensalat:

250 g Brechbohnen

100 ml Gemüsebrühe

50 g gemischte essbare Blüten z.B. Kapuzinerkresse, Königskerze, etc.

50 g Speck

8 EL Weißweinessig

2 EL Olivenöl

1 kleine Gemüsezwiebel

½ Bund Petersilie

Salz & Pfeffer nach Geschmack

etwas Zucker

Zubereitung:

Die Bohnen blanchieren. Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden, den Speck ebenfalls würfeln. Petersilie waschen und klein schneiden bzw. hacken.

Das Öl in der Pfanne erhitzen, Speck und Zwiebeln darin anschwitzen. Mit Weißweinessig und Brühe ablöschen. Etwas abkühlen lassen.

Bohnen in eine Salatschüssel geben. Salz, Pfeffer und Zucker verrühren und zu den Bohnen geben. Danach die Zutaten aus der Pfanne dazugeben. Alles mischen und eine halbe Stunde lang ziehen lassen. Vorsichtig die Blüten untermischen.

Zutaten:

Für die fermentierten Rote Beete:

100 g kleine Rote Beete

10 g Zucker

Zubereitung:

Rote Beete in Scheiben schneiden. Mit Zucker im Vakuumbeutel vakuumieren und 3 Tage auf der Heizung vergären.

Zutaten:

Für die Ziegenfrischkäsepralinen:

125 g Ziegenfrischkäse

50 g Kürbiskerne

¼ TL Tonkabohne, gerieben

¼ TL Salz

¼ TL Pfeffer

Zubereitung:

Ziegenfrischkäse mit Gewürzen mischen und zu kleinen Kugeln formen. Kürbiskerne grob zerstoßen und in einer Pfanne kurz anrösten. Ziegenkäsekugeln in den Kürbiskernen rollen.

