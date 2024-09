Portionen: 4 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Barbara Schmitt Rezeptautor/Rezeptautorin: Barbara Schmitt

Zweierlei Puddingvarianten mit Beerenkompott SWR Philipp Thurmaier

Zutaten:

Für den Vanillepudding:

500 ml Vollmilch

1 Vanilleschote

50 g Zucker

2 Eier

40 g Speisestärke

½ Becher Sahne

Für den Schokopudding:

500 ml Vollmilch

35 g Zucker

1 Eigelb

40 g Speisestärke

2 EL Backkakao

1 Prise Salz

½ TL Vanilleexakt

20 gehackte Zartbitterkuvertüre

1/2 Becker Sahne

Etwas gehackte Schokolade zum Garnieren

Für das Beerenkompott:

Frische saisonale Beeren (z.B.: Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren, Schwarzbeeren, Brombeeren)

Etwas Speisestärke

Etwas Puderzucker

Zubereitung:

Am besten bereitet man den Pudding schon am Vortag zu und lässt ihn über Nacht im Kühlschrank kühlen.

Vanillepudding:

Für den Vanillepudding die Vanilleschote auskratzen. Dann 3 EL der Milch abnehmen und in ein kleines Gefäß geben. Die übrige Milch zusammen mit dem Vanillemark, dem Zucker und der Vanilleschote aufkochen. Wenn alles einmal gut gekocht hat, wird die Vanilleschote herausgefischt. Nun werden die Eier getrennt und das Eigelb zusammen mit der Stärke und den 3 EL Milch verquirlt.

Die Masse wird nun unter ständigem Rühren in die kochende Vanillemilch gegeben. Alles nochmals gut aufkochen, in eine Schüssel füllen und mit Frischhaltefolie bedeckt abkühlen gelassen.

Schokopudding:

Für den Schokopudding werden ca. 2/3 der Milch in einem Topf erwärmt. Die restliche Milch wird mit dem Zucker, dem Eigelb, der Speisestärke und dem Kakaopulver glattgerührt. Dann wird noch Salz und Vanilleextrakt in die Mischung eingerührt. Wenn die Milch kocht, wird die Schokomasse unter ständigem Rühren hinzugefügt.

In den heißen Pudding wird dann noch die gehackte Kuvertüre gegeben und schmelzen lassen. Den Pudding in eine Schüssel geben und mit Frischhaltefolie bedeckt abkühlen lassen.

Beerenkompott:

Nun werden die Beeren gewaschen und zusammen mit einem Schluck Wasser aufgekocht. Wenn alles gut kocht, fügt man nach Belieben Stärke und Puderzucker hinzu, bis die Masse die gewünschte Konsistenz/ Süße hat. Beerenkompott abkühlen lassen

Übersicht aller SWR Rezepte