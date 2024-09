Portionen: 4 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Barbara Schmitt Rezeptautor/Rezeptautorin: Barbara Schmitt

Rib-Eye-Steak mit Fächerkartoffeln und Grillgmüse SWR Philipp Thurmaier

Zutaten:

Für die Steaks:

4 Rib-Eye-Steaks (ca. 3 cm dick)

150-200 ml Gin

4-6 zarte Rosmarinzweige

Öl zum Braten/ Grillen

Für die Für die Nuss-Hollandaise:

100 g Butter

2 Stiele Zitronenthymian

3 frische Eigelb

2-3 EL Weißwein

1 TL weißer Balsamico

1 EL Walnussöl

Salz

Pfeffer

Cayennepfeffer

Für die Kartoffeln:

8-12 mittelgroße vorwiegend festkochende Kartoffeln

75-100 g Butter

4-5 Knoblauchzehen

3-4 Stiele Rosmarin

Salz

Pfeffer

Olivenöl

Für das Grillgemüse:

Saisonales Gemüse (z.B.: Paprika, Fenchel, Champignons, Zwiebeln, Auberginen, Zucchini)

eine Hand voll Kirschtomaten

getrocknete Kräuter (z.B.: Italienische)

Olivenöl

Etwas Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Am Tag der Zubereitung mit den Ofenkartoffeln beginnen.

Rib-Eye-Steak:

Am Tag zuvor die Rib-Eye-Steaks in einer Schale mit Gin und Rosmarin einlegen. Mit einem Tuch abgedeckt im Kühlschrank ziehen lassen. In den 24 Stunden Ziehzeit zwei- bis dreimal in der Marinade wenden und vor dem Grillen abtropfen lassen.

Jetzt wird das Fleisch mit Olivenöl bepinselt und auf der Planchaplatte an einer sehr heißen Stelle auf jeder Seite 1-2 Minuten scharf angegrillt. Dann an einer mäßig heißen Stelle ziehen und 2-3 Minuten nachgaren lassen. Das Fleisch auf einen vorgewärmten Teller geben und zugedeckt 2-3 Minuten ruhen lassen.

Fächerkartoffeln:

Dazu den Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Die Kartoffeln werden gewaschen und auf der oberen Seite in ca. 3 mm dünne Fächer geschnitten. Wichtig ist, dass man die Kartoffeln nicht ganz durchschneidet. Am besten legt man sich an die beiden langen Seiten der Kartoffeln jeweils ein Holzstäbchen (z.B.: Burgerstäbe) und schneidet immer nur bis auf diese Stäbchen.

Dann werden die Kartoffeln auf ein Backblech gesetzt und die gefächerte Seite mit Olivenöl bepinselt und leicht mit Salz und Pfeffer bestreut. Das Ganze kommt dann für zunächst 45 Minuten in den Ofen.

Nun wird die Butter für die Fächerkartoffeln in einem kleinen Topf zerlassen. Die Knoblauchzehen häuten, klein würfeln und mit dem gehackten Rosmarin in die zerlassene Butter rühren. Wenn die 45 Minuten Backzeit der Kartoffeln vorbei sind, werden die Kartoffeln mit dem Blech aus dem Ofen genommen und die Kräuterbutter auf den Kartoffeln verteilt. Dann nochmals für 15-20 Min. in den Ofen geben.

Grillgemüse:

Die Planchaplatte mit Feuer heizen und für reichlich Glut sorgen.

Nun das Gemüse waschen, putzen und in grobe Stücke zerkleinern. Die groben Gemüsestücke in einer Schüssel mit Olivenöl und den getrockneten Kräutern vermengen. Alles auf der Planchaplatte rund um das Feuer verteilen und regelmäßig wenden, bis das Gemüse gar und leicht gebräunt ist.

Nuss-Hollandaise:

Für die Nuss-Hollandaise die Butter in einem kleinen Topf leicht bräunen. Den Thymian hinzufügen, Topf vom Herd ziehen und die Butter etwas abkühlen lassen. Anschließen den Thymian entfernen. Die Eigelbe mit dem Weißwein und dem Essig über einem heißen Wasserbad mit dem Schneebesen dickcremig aufgeschlagen. Zunächst die Butter in einem dünnen Strahl langsam einrühren. Dann das Walnussöl unter ständigem Rühren langsam einfließen lassen. Alles mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer abschmecken.

Übersicht aller SWR Rezepte