Brennnesselquiche mit Wildkräutersalat

Landfrau Sarah Alberts bereitet Brennnesselquiche mit eingelegten Roten Beeten und Wildkräutersalat zu.

Portionen: 4 Koch/Köchin: Sarah Alberts Rezeptautor/Rezeptautorin: Sarah Alberts

Zutaten Quiche Teig:

250 g Mehl

ca.130 g Butter

1Ei ( kann, muss nicht)

Salz 1/4 TL

Zubereitung Quiche-Teig:

Mehl, Butter, Salz und ebentuell ein Ei in eine Schüssel geben und durchkneten, danach eine Stunde in den Kühlschrank legen.

Tipp: Etwas Sesam in den Teig, dann bekommt der Teig eine leicht nussige Note – super lecker!

Zutaten Quiche-Belag:

250 g Brennnesseln

200 g Mangold

400 g Quark

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

3 Eier

50 g Käse

Salz und Pfeffer

Muskat

Kurkuma

Petersilie (am besten frische)

Zubereitung Quiche:

Den Quark und die Eier mischen. Die Brennnesseln gut waschen und schneiden, ebenso wie Zwiebel, Knoblauch und Mangold. Dann Brennnessel, Zwiebel, Knoblauch und Mangold in die Ei-Quark-Masse geben.

Alles gut durchrühren, mit Salz und Gewürzen abschmecken.

Die Springform einfetten und mit Mürbeteig auskleiden, die Füllung auf dem Teig verteilen, Käse reiben und über die Quiche streuen – und dann ab in den Ofen. Die Quiche braucht bei 200°C etwa 30-45 Min.

Tipp: Nach 30 Minuten die Quiche mit einem Backpapier abdecken und noch etwa 15 Minuten weiter backen lassen (evtl. bei etwas niedrigerer Temperatur).

Zutaten eingelegte Rote Beete:

300 g Rote Beete

1-2 Zwiebeln

5 Lorbeerblätter

1 TL Wacholderbeeren

4 EL Sonnenblumen- oder Rapsöl

2 EL Essig

Pfeffer

Zubereitung eingelegte Rote Beete

Die Rote Beete waschen und garkochen, sie müssen nicht geschält werden. Die Zwiebeln vierteln und in Scheiben schneiden. Wacholderbeeren, Lorbeerblätter, Essig und Öl in eine Schüssel geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die geschnittenen Roten Beete in die Vinaigrette geben. Je länger die Rote Beeten ziehen können, desto mehr entfaltet sich der Geschmack der Wacholderbeeren und Lorbeerblättern.

Verwendete Kräuter für den Salat:

Borretsch

Spitzwegerich

Ringelblume

Liebstöckel

Schafgarbe

etwas Minze

Zubereitung Wildkräutersalat:

Die frischen Wildkräuter nach Wahl sammeln und in in mundgerechte Stücke schneiden.

Jede Pflanze und jedes Kraut hat seine Wirkung, wodurch die Natur alles zu bieten hat, was wir brauchen. Sie sind lecker und gesund.

Viel Spaß beim Kochen und guten Appetit!

