Holunder-Küchlein

Portionen: 4 Koch/Köchin: Kerstin Riek Rezeptautor/Rezeptautorin: Kerstin Riek

Holunderküchle mit Vanilleeis und Beeren

Zutaten:

10 Holunderblüten- Dolden

150 g Mehl

3 Eier

200 ml Milch

200 ml Wasser

1 Prise Salz

Vanillezucker

3-4 EL Sonnenblumenöl

Vanilleeis

Zubereitung:

Blütendolden nach Bedarf waschen und sanft trockentupfen.

Das Mehl mit dem Eigelb der drei Eier, Milch, Wasser und einer Prise Salz in einer Schüssel zu einem flüssigen Teig verrühren und 20 bis 30 Minuten ruhen lassen.

Das verbliebene Eiweiß mit Vanillezucker steif schlagen und unter den Teig heben.

Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Blütendolden einzeln in den Teig tauchen und in der Pfanne goldgelb ausbacken.

Zu jedem Holunderküchlein eine Kugel Vanilleeis servieren.

