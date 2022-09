Schweinebraten mit Kartoffel-Linsen-Küchle

Portionen: 6 Koch/Köchin: Stefanie Renz Rezeptautor/Rezeptautorin: Stefanie Renz

Schwein auf zweierlei Art SWR

Zutaten:

Für den sous-vide gegarten Schweinebauch :

1-1,5 kg Schweinebauch mit Schwarte

Knoblauch

Salz

Kümmel

Koriander

Pfeffer

Bohnenkraut

Majoran

Paprika

Thymian

Für den Schweinebraten in Biersauce :

1 Bratenstück Schweinehüfte oder Schweinenuss

3 Zwiebeln

3 Karotten

1 EL Tomatenmark

Sellerie

Lauch

Lorbeerblätter

Wachholderbeeren

Kümmel

Suppenbrühe 0,33 l

Bier

Für das Bohnengemüse:

500 g Buschbohnen

1 Zwiebel

3 Karotten

Mehl

Salz

Bohnenkraut

Muskat

Für die Kartoffel-Sauerrahm-Küchlein:

300 g saure Sahne

5 Eier

250 g Kartoffel gerieben

250 g Kartoffel in Stücken – nicht zu groß

150 g Linsen gekocht (weicher)

100 g Haferflocken

50 g Karotten angeschwitzt

Salz, Pfeffer, Muskat

Suppenpulver

Plastikdarm

Zubereitung:

Sous-vide gegarter Schweinebauch:

Die Schwarte einschneiden und den Bauch von beiden Seiten anbraten. Mit Salz, Kümmel, Koriander, Pfeffer, Bohnenkraut, Majoran, Knoblauch, Paprika und Thymian gut würzen. Den Bauch vakuumieren und danach im Wasser bei 65°C ca. 9 Stunden garen. Den Bauch zum Schluss auf beiden Seiten scharf Anbraten und servieren.

Tipp: Hierfür braucht man nichts anderes als einem ganz normalen Kochtopf und ein Thermometer.

Schweinebraten in Biersauce:

Bratenstück salzen und scharf anbraten. Zwiebeln, Karotten, Sellerie, Lauch und zwei Lorbeerblätter hinzugeben. Alles von allen Seiten im Bräter anbraten bis es eine schöne dunkelbraune Farbe erhält. Das Tomatenmark hinzugeben und nochmals kurz anbraten. Mit etwas Bier (1/3) ablöschen , Kruste ablösen und zerdrückte Wacholderbeeren und Kümmel zugeben. Reduzieren bis alles wieder anröstet. Wieder etwas Bier hinzugeben und wieder reduzieren lassen. Diesen Vorgang noch einmal wiederholen bis das Bier aufgebraucht ist.

Mit Suppenbrühe auffüllen, bis Fleisch ca. halb bedeckt ist (je nachdem wie viel Soße man will) Im Ofen bei 130°C für 1 h braten lassen. Danach das Fleisch und die Lorbeerblätter entnehmen und die Soße Abseihen. Abschmecken und evtl. noch abbinden oder reduzieren. Das Fleisch aufschneiden und mit der Soße servieren.

Kartoffel Sauerrahm Küchlein:

Kartoffeln und Linsen kochen. Die Hälfte der Kartoffeln reiben und die andere Hälfte in kleine Stück schneiden. Karotten schälen, stifteln und andünsten. Saure Sahne, Eier, Haferflocken und Karotten hinzugeben und mit Salz, Pfeffer, Muskat und Suppenpulver würzen.

Alles vermengen, in den Plastikdarm füllen (zwei ¾ voll, damit es in einen Topf passt), 45 min bei Dampf garen oder bei 90-100°C ziehen lassen.

Tipp: Am Tag vorher herstellen, damit es kalt geschnitten werden kann.

Bohnengemüse:

Die Bohnen in Salzwasser blanchieren bis sie bissfest sind (ca 3-5 Minuten kochen) und abschrecken. Zwiebel und Karotten kleinschneiden und in Butter glasig braten. Etwas Mehl dazu und kurz Dämpfen. Mit Bohnenkraut, Salz und Muskat würzen.

