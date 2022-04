Portionen: 4 Koch/Köchin: Shanna Reiss Rezeptautor/Rezeptautorin: Shanna Reiss

Spundekäs‘ mit Winzerbrot, Wildknacker und Tomaten-Oregano-Creme SWR

Zutaten:

Für den Mainzer Spundekäs':

200 g Quark, 40%

Knoblauch, frisch – nach Geschmack

150 g Frischkäse

Paprikapulver – nach Geschmack

100 g Butter

Salz & Pfeffer

Für die Wild-Cabanossi:

Pro kg Fleisch: 19 g Salz

4 g Pfeffer

10 g Knoblauch

Man nimmt 1/3 Rehwild und 2/3 Wildschwein

Saitlinge Größe: 20/22

Für die Tomaten-Oregano-Creme:

100 g Butter

1 EL Tomatenmark

100 g Frischkäse

Knoblauch, frisch – nach Geschmack

100 g Quark

frischer Oregano – nach Geschmack

8 eingelegte Trockentomaten

Salz & Pfeffer

3 EL der Tomatenmarinade

Für das Rotwein-Brot:

250 g Mehl

2 EL Olivenöl

160 g Rotwein

½ Zwiebel, fein geschnitten

10 g frische Hefe

5 g Salz

Für das Laugengebäck:

500 g Weizenmehl

1 EL Haushaltsnatron

250 ml Wasser, lauwarm

1 Würfel Hefe

50 ml Milch

1 TL Salz

20 g Butter

1 TL Zucker

bei Bedarf: 2 EL grobes Salz zum Bestreuen

Zubereitung:

Mainzer Spundekäs':

Alle Zutaten zusammenrühren und nach Belieben würzen. Am besten über Nacht ziehen lassen und am nächsten Tag servieren.

Wild-Cabanossi:

Fleisch würzen und im Fleischwolf zerkleinern. Danach Saitlinge befüllen. Würste abhängen lassen und nach Geschmack 2-3x räuchern.

Tomaten-Oregano-Creme:

Alle Zutaten zusammenrühren und nach Belieben würzen. Am besten über Nacht ziehen lassen und am nächsten Tag servieren.

Rotwein-Brot:

Ein Esslöffel Olivenöl erhitzen und die Zwiebeln bei mittlerer Hitze 5 Minuten andünsten. Anschließend 5cl Rotwein hinzufügen und abgedeckt 10 Minuten köcheln lassen. Zwiebeln vom Herd nehmen und abkühlen lassen.

Die Hefe wird in 2 Esslöffel Rotwein aufgelöst und mit dem Mehl, Salz, dem Rest Wein und einem Esslöffel Olivenöl vermischt. Den Teig 5 Minuten kneten und eine Stunde ruhen lassen. Anschließend den Teig in die gewünschte Form geben und den Backofen auf 220°C-240°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Das Brot 45 Minuten backen und regelmäßig mit Wasser bestreichen.

Laugengebäck:

Hefe im Wasser mit dem Zucker auflösen. Das Mehl in eine Schüssel sieben, Salz und Butter dazugeben und gut verkneten, bis der Teig Blasen wirft und sich vom Schüsselrand löst. Den Teig an einem warmen Ort für 30 Minuten gehen lassen. Anschließend kurz durchkneten und auf einem Backblech ausrollen. Teig in ca. 1,5 cm dicke Streifen schneiden.

Backofen auf 200°C Umluft vorheizen. Die Milch zum Kochen bringen und von der Kochplatte nehmen. Das Natronpulver einrühren und das Gebäck mit der Mischung bestreichen. Bei Bedarf mit grobem Salz bestreuen und für 20 Minuten backen. Laugengebäck am besten frisch servieren.

