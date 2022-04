"Rotweinburger"

per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Shanna Reiss Rezeptautor/Rezeptautorin: Shanna Reiss

Zutaten:

Für die Zwetschgen in Rotweinsoße:

1 ½ kg vollreife Zwetschgen

750 ml Rotwein z.B. Dornfelder

500 g Zucker

Für den Baiser (oberer Teil):

6 Eiweiß

60 g Puderzucker

Für den Weinschaum (mittlerer Teil):

180 ml Traubensaft z.B. Dornfelder rot

70 ml Rotwein z.B. Dornfelder

60 g Zucker

6 Eidotter

½ Päckchen Gelatine, Alternativ Agartine

Für den Boden (unterer Teil):

250 g Mehl

1 Tütchen Vanillezucker

250 g Butter

1 Tütchen Backpulver

200 g Zucker

5 TL Kakao

125 ml Rotwein z.B. Dornfelder

Prise Salz

100 g Schokoraspeln oder Schokodrops

Prise Zimt

4 Eier

Zubereitung:

Zwetschgen in Rotweinsoße:

Früchte mit einem sauberen Tuch abreiben, entsteinen und halbieren oder einschneiden (wie beim Zwetschgenkuchen). Rotwein und Zucker in einem Topf kurz aufkochen. Die Zwetschgen zugeben, nochmals 1-2 Minuten aufkochen und in Gläser abfüllen. Die Schraubgefäße nach dem Befüllen für kurze Zeit auf den Kopf stellen.

Baiser – oberer Teil:

Puderzucker und Eiweiß steif schlagen und in die gewünschte Form geben. Anschließend bei 180°C Umluft im Backofen backen, bis das Baiser leicht golden ist.

Weinschaum – mittlerer Teil:

Alle Zutaten in eine Schüssel geben und im heißen Wasserbad mit einem Schneebesen aufschlagen. Wenn die Masse dick wird und heiß ist, aus dem Wasserbad nehmen und weiterschlagen bis alles schön schaumig ist. Anschließend in die gewünschte Form geben und über Nacht auskühlen lassen.

Boden – unterer Teil:

Alles zusammenrühren und in die gewünschte Form geben. Bei 180°C Umluft für 50 Minuten im Backofen backen.

Alle Zutaten wie ein Burger stapeln und servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte