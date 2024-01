per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Shanna Reiss Rezeptautor/Rezeptautorin: Shanna Reiss

Rehrücken vom Beefer mit Topinambur von der Reb-Glut SWR

Zutaten:

Für das Rehrücken vom Beefer:

1x Rehkeule oder Rehrücken

1 Zwiebel

500 ml Weißwein, trocken z.B. Silvaner

4 TL Honig

250 ml Olivenöl

4 Zehen Knoblauch

5-6 Zweige Rosmarin

Chilifäden nach Geschmack

Salz & Pfeffer

Für den Topinambur in asiatischer Marinade:

2-3 Topinambur, je nach Größe

150 ml Sojasoße

3 TL Honig

Butterschmalz zum Braten

Salz & Pfeffer

Cayenne-Pfeffer

Kreuzkümmel

Schwarzkümmel oder schwarzer Sesam und frische Schnittlauchröllchen als Dekoration

Für den Feldsalat:

250 g Feldsalat oder Wildkräutersalat

eine Handvoll Walnüsse

eine Handvoll Trauben

2-3 EL Olivenöl

1-2 EL Balsamico-Essig

1 TL Zucker Senf nach Geschmack

Honig nach Geschmack

Knoblauchpulver nach Geschmack

Pfeffer grob

Salz

Balsamico-Creme zum Dekorieren

Feldsalat SWR

Zubereitung:

Rehrücken vom Beefer:

Rehkeule in Einzelstücke zerlegen oder Rehrücken bereitstellen. Marinade anrühren und das Fleisch am besten im Vakuum für 6 Stunden ziehen lassen.

Beefer vorheizen und das Fleisch auf eine der obersten Stufen scharf anbraten, bis das Fleisch knusprig ist. Anschließend zum Ziehen in eine Metallform auf dem Beefer geben. Nach 15 Minuten Ruhezeit Fleisch nach Belieben auf dem Grill oder der untersten Stufe des Beefers bei niedriger Hitze garen. Das Fleisch mit Chilifäden garnieren.

Topinambur in asiatischer Marinade:

Topinambur in Scheiben schneiden und mit den Zutaten marinieren. Pfeffer, Salz, Cayenne-Pfeffer und Kreuzkümmel nach persönlichem Geschmack zugeben. Gemüse für 12-24 Stunden ziehen lassen und dann in einer Pfanne mit Butterschmalz braten, bis gewünschter Härtegrad erreicht ist. Topinambur mit Schnittlauch und Schwarzkümmel oder schwarzem Sesam garnieren.

Feldsalat:

Walnüsse bei mittlerer Hitze anrösten und mit einem TL Zucker karamellisieren. Essig und Olivenöl sowie Senf, Honig und Knoblauchpulver nach Belieben mischen.

Feldsalat oder Wildkräutersalat waschen und auf einen Teller geben. Anschließend mit Dressing übergießen und mit Walnüssen und Trauben garnieren. Mit Balsamico-Creme dekorieren.

