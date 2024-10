Portionen: 6 Zubereitungszeit: 4 Stunden Koch/Köchin: Anna Pröbstle Rezeptautor/Rezeptautorin: Anna Pröbstle

Geschichtetes Rind auf Peperonata mit Rosmarin-Honig-Schupfnudeln, Linsensalat mit Minze SWR Melanie Grande

Zutaten:

Für das geschichtete Rind:

8 Rinderrouladen aus der Oberschale

1 Rezept Peperonata-Füllung

1 L Bier

300 ml Tomaten, stückig

4 Zweige Rosmarin

Pfeffer und Salz

4 EL Wildblütenhonig

ca. 300 g Mangold (Blattstiel heraustrennen, gerne kleinschneiden und mitverwenden)

ca. 300 g Hokkaido, in dünne Scheiben geschnitten

1 Zwiebel, in Scheiben

2 Knoblauchzehen

8 Küchengarn Bratöl oder Butterschmalz zum Anbraten

Salz & Pfeffer

Honig zum Abschmecken

3 EL Mehlwasser

Für den Linsensalat:

200 g Linsen

2 Karotten, gewürfelt

50 ml Apfelbalsamessig

50 ml Rapsöl

2 EL Honig

2 TL Zimt

10 Stiele Minze, gehackt

Zum Verzieren Minzstiele

Für die Peperonata-Füllung:

Je 1 rote und gelbe Paprika

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

3 EL Tomatenmark

Optional 1 kleine getrocknete Chilischote

Salz & Pfeffer

Für die Rosmarin-Honig-Schupfnudeln:

500 g gekochte, sehr mehlige Kartoffeln, gepellt vom Vortag

125 g Mehl z. B. Dreierlei vom Urgetreidemehl (Emmer, Dinkel und Einkorn)

1 Ei

2 EL Honig

1 EL Butter

Salz & Pfeffer

Muskatnuss

4 Stängel Rosmarin

Zubereitung:

Geschichtetes Rind:

Vier ca. 30 cm lange Küchengarnschnüre mit je ca. 3 cm Abstand nebeneinander auslegen und eine Rinderroulade darauf betten. Die Rinderroulade zunächst mit Peperonata-Füllung bestreichen und dann abwechselnd mit Kürbisscheiben, Mangoldblättern, Zwiebel belegen und jeweils leicht mit Pfeffer und Salz würzen. Dann vier weitere Rouladenlagen mit Gemüsefüllung aufschichten. Auf die letzte Roulade nochmals Gemüse und Rosmarin legen und die Küchengarnschnüre verschließen.

Tipp: Für sechs Personen zwei Pakete schnüren.

Die Rouladen-Pakete im Bräter in heißem Bratöl oder Butterschmalz von unten und den Seiten anbraten, dann mit dem Bier ablöschen. Tomatenstücke, die restliche Peperonata, Zwiebel und Knoblauch sowie Kräuter hinzugeben. Die Fleischpakete sollten mit Flüssigkeit gut bedeckt sein.

Rouladenpakete 2,5 Stunden im Bräter köcheln. Die Sauce mit Honig abschmecken. Die Pakete an den Küchengarnschnüren vorsichtig herausheben und das Küchengarn entfernen. Das Fleisch in Scheiben schneiden. Zum Abbinden der Sauce in einer Schüssel etwas Mehl mit etwas Wasser glattrühren. Das Mehlwasser in die Sauce geben und mit einem Rührbesen glattrühren. Ggf. kann die Sauce vorher passiert werden.

Linsensalat:

Die Linsen auf mittlerer Stufe 15 Minuten köcheln. Sie müssen unbedingt bissfest sein. Linsen abkühlen lassen und mit allen anderen Zutaten vermengen. Den Salat kaltstellen und ziehen lassen. Kurz vor dem Anrichten mit den Minzstielen verfeinern.



Tipp: Der Salat hält sich einige Tage im Kühlschrank.

Peperonata-Füllung:

Aubergine und Paprika bei 200 °C 20 Minuten im Backofen rösten und dann abkühlen lassen. In eine Schüssel geben und salzen. Die Zwiebel kleinhacken und mit der gepressten Knoblauchzehe anbraten. Das Tomatenmark dazugeben und kurz anbraten, aber nicht schwarz werden lassen. Das Gemüse dazugeben, mit Wasser ablöschen und einkochen lassen. Dann pürieren, so dass noch grobe Stücke vorhanden sind.

Rosmarin-Honig-Schupfnudeln:

Für die Schupfnudeln die kalten, mehligen Kartoffeln ohne Schale durch die Spätzlepresse drücken.

Den Kartoffelteig mit Mehl, Eiern, Salz und Pfeffer sowie Muskat zu einem Teig verkneten. Wichtig: Der Teig muss frisch vorbereitet werden, da die Kartoffeln sonst wieder Wasser ziehen könnten und die Schnupfnudeln nicht die richtige Konsistenz bekämen. Aus dem Teig auf einem großen Brett mit einer Hand Schnupfnudeln rollen. Gerne dazu etwas Mehl auf die Oberfläche geben, sodass der Teig nicht klebt. Die Schupfnudeln in einem großen Topf Wasser zum Sieden bringen. Schnupfnudeln darin sieden, aber nicht zum Kochen bringen. Dann Schupfnudeln herausnehmen und abtropfen lassen. Butter mit Honig und Rosmarin in einer großen Pfanne schmelzen und unter mäßiger Hitze die Schupfnudeln darin goldbraun anrösten.

