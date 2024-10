per Mail teilen

Portionen: 6 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Anna Pröbstle Rezeptautor/Rezeptautorin: Anna Pröbstle

Linsen-Schiffchen mit Ziegenkäse und Sous-videgegartes Bürgermeisterstück SWR Melanie Grande

Zutaten:

Für den Teig (ca 15 Schiffe):

100 g Dinkelmehl Type 630

100 g gemahlenes, gesiebtes Urkorn

Emmer, Dinkel und Einkorn

100 g Butter

1 Prise Salz

1 Ei

5 Stängel Thymian, gehackt

Für das Bürgermeisterstück:

Ca. 800 g Bürgermeisterstück, alternativ Tafelspitz, Roastbeef oder falsches Filet

3 EL Öl

2 Zweige Thymian und Rosmarin

Salz & Pfeffer

Bratöl zum Anbraten

1 Vakuumbeutel

Für die Füllung:

100 g Linsen, gekocht

120 g Ziegenfrischkäse

120 g Crème fraîche

50 g würziger Bergkäse, gehackt

1 Streuobstapfel, in kleine Würfel geschnitten

5 Stängel Thymian

1 EL Wildblütenhonig

Salz & Pfeffer

Für die Honig-Senf-Sauce:

120 g Schmand

2 EL Senf

2 EL Honig

Salz & Pfeffer

Fleur de Sel und Kornblumen zum Verzieren

Zubereitung:

Teig:

Alle Zutaten vermengen, per Hand zu einer Kugel kneten und kaltstellen. Den Teig mit dem Nudelholz auf ca. 3 mm ausrollen und den Teig in eine Schiffform drücken. Die Ränder lassen sich leicht abknicken. Falls keine Schiffform vorhanden ist, kann man auch jede andere Form verwenden. Jeweils einen Esslöffel der Füllung in den geformten Teig geben. Die gefüllten Schiffchen ca. 15 Minuten bei 180°C im Backofen backen. Das Schiffchen mit einem Thymianzweig oder einer Getreideähre garnieren.

Tipp:

Die Schiffchen können warm oder auch kalt gegessen werden.

Füllung:

Alle Zutaten vermengen und bis zur Verwendung kaltstellen.

Bürgermeisterstück:

Fleisch mit Öl, Gewürzen und Kräutern im Vakuumbeutel vakuumieren und im Wasserbad bei 55 °C im Ofen oder mit einem Sous-vide-Gerät 3,5 Stunden erhitzen. Das Fleisch aus der Verpackung nehmen, abtupfen, salzen und pfeffern. Danach in einer sehr heißen Pfanne mit Bratöl rundum anbraten. Das Fleisch wird so innen zartrosa bleiben und ist trotzdem durchgegart. Das Fleisch kaltstellen und mit einer Aufschnittmaschine in sehr dünne Scheiben schneiden.

Honig-Senf-Sauce:

Alle Zutaten miteinander verrühren. Die Sauce auf das Fleisch auftragen und mit Kornblumen und Salzflocken verzieren. Dazu schmeckt Zitrone.

