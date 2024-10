Portionen: 6 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Anna Pröbstle Rezeptautor/Rezeptautorin: Anna Pröbstle

Honig-Mousse an karamellisiertem Wildobst mit „Kracherle“ SWR Melanie Grande

Zutaten:

Für die Mousse:

1 Ei, in Eigelb und Eiweiß getrennt

6 Blatt Gelatine + 1 Blatt Gelatine

150 g weiße Schokolade

100 g Honig

300 g Quark

200 g Sahne



Optional Blätter von 10 Minzstielen

Optional 4 EL Holunderblütensirup

Optional 4 EL Jostabeeren

Für das Wildobst:

Ca. 150 g Ringelotten/Reineclauden, alternativ Pflaumen

Ca. 2 EL Honig

Für die „Kracherle“ (Biskuit-Keks):

120 g Zucker

120 g Mehl

2 Eier

1 Prise Salz

Etwas Zitronenschale

Zubereitung:

Mousse:

Eigelb schaumig rühren und das Eiweiß steifschlagen. Kuvertüre in Wasserbad zerlassen. Den Honig erwärmen. Honig und Schokolade vorsichtig in den cremig gerührten Quark einrühren. Die Gelatine in Wasser aufweichen. Etwas Honig in einem kleinen Topf erwärmen und die Quarkcreme einrühren. Die Masse darf nicht kochen. Die angerührte Gelatine nun in die Quarkmousse einrühren. Dann das Eiweiß und das Eigelb unterheben und für 20 Minuten in den Kühlschrank stellen. Danach die geschlagene Sahne einrühren. Mousse kühlstellen. Nach ca. vier Stunden kann die Mousse geschnitten und serviert werden.

Tipp: Falls die Mousse etwas bunter sein darf

Die noch nicht feste Honig-Mousse-Masse dritteln. Das Drittel reine Honig-Mousse kaltstellen. Die anderen beiden Partien mit Minze und Frucht verfeinern. Dafür die Minze mit Holunderblütensirup pürieren.

Jostabeeren ebenso pürieren. Für diese beiden Partien jeweils ein halbes Gelatineblatt einweichen und mit der Flüssigkeit erhitzen, aber nicht köcheln. Jede Geschmacksrichtung in die beiden Honig-Mousse-Massen unterheben. Kaltstellen. Nach ca. vier Stunden kann die Mousse geschnitten und serviert werden.

Wildobst:

Ringelotten entsteinen. Den Honig in einem Topf erhitzen und die Pflaumen darin ein wenig schwenken. Bis zum Servieren kaltstellen.

„Kracherle“ (Biskuit-Keks):

Die beiden Eier schaumig rühren. Zucker und Salz langsam einrieseln lassen. Dann das Mehl unterrühren. Die Biskuitmasse auf ein gefettetes Blech oder ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gleichmäßig aufstreichen. Bei 180 °C den Teig zehn Minuten backen. Der Teig soll noch hellgelb sein. Die „Kracherle“ sofort in Rauten schneiden oder mit einem Plätzchenausstecher ausstechen. Später werden sie brüchig.

Übersicht aller SWR Rezepte