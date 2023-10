Tartarvariationen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Elise Paluch Rezeptautor/Rezeptautorin: Elise Paluch

Zutaten:

Für den Tartar:

500 g Rinderfilet, beste Qualität & frisch

2 EL Olivenöl

3 Sardellenfilets (feingehackt)

1 EL Kapern

1/2 TL Salz

1 TL Pfeffer

Schalotten (2-4, je nach Größe und Geschmack, feingehackt)

Senf (nach Geschmack)

Ketchup (nach Geschmack)

Worcestersauce (nach Geschmack)

Eigelb (nach Konsistenz, das Tartar darf nicht flüssig werden)

Paprika süß (nach Geschmack)

Essiggurken (feingehackt)

Für den Erbsentartar:

250 g tiefgekühlte Erbsen

Weißwein

10 g Minzblätter (feingehackt)

1/2 Zitrone (Saft und -abrieb)

Salz

Pfeffer

evtl. Reiswein

Für den Möhrentartar:

250 g Möhren

40 g Zwiebeln

1 TL Tomatenmark

1 TL Umepaste

¼ - ½ Peperoni je nach Schärfe

2 EL Olivenöl

2 Prisen Räucherpaprika

1-2 EL Worcestersauce

2 TL Reisessig

Petersilie

Salz

Für das Toastbrot:

500 g Wasser/ Milchgemisch

½ Würfel Hefe

1 TL Brauner Zucker

30 g Butter

250 g Mehl

2 TL Salz



Kastenform (eingefettet oder mit Backpapier ausgelegt)

Zubereitung:

Tartar:

Das Rinderfilet sehr fein aufschneiden. Mit den übrigen Zutaten vermengen, das Eigelb erst zum Schluss zugeben und abschmecken.

Erbsentartar:

Erbsen mit Weißwein andünsten und abkühlen lassen. Dann nicht zu fein zerkleinern (mit dem Kartoffelstampfer oder einer Gabel) und mit den übrigen Zutaten mischen

Möhrentartar:

Möhren ggf. schälen und in feine Würfel schneiden, ebenso die Zwiebel. Möhren mit Zwiebel andünsten. Mit einer Gabel zerkleinern. Mit den anderen Zutaten vermischen und abschmecken, abkühlen lassen.

Toastbrot:

Mehl, Salz, Zucker mit Hefe in einer Schüssel mischen. Butter und Milchwasser beigeben, mischen, zu einem weichen, glatten Teig kneten. Zugedeckt bei Raumtemperatur ca. 1 1/2 Std. aufs Doppelte aufgehen lassen.

Teig etwas flach drücken, zu einer Rolle formen, in die vorbereitete Form geben. Nochmals ca. 30 Min. aufgehen lassen. Backofen auf 240°C vorheizen.

Backform in Ofen geben, ein ofenfestes Förmchen mit Wasser neben die Form aufs Ofengitter stellen. Ca. 10 Min. in der unteren Hälfte vorgeheizten Ofens backen. Hitze auf 180°C reduzieren, ca. 30 Min. fertig backen, evtl. in den letzten 20 Min. mit Alufolie bedecken. Brot herausnehmen, etwas abkühlen, aus der Form nehmen, auf einem Gitter auskühlen, in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden.

