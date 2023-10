Portionen: 6 Zubereitungszeit: 2 Stunden Koch/Köchin: Elise Paluch Rezeptautor/Rezeptautorin: Elise Paluch

Financiers / Paste di Mandorla SWR Photo: Michela Morosini

Zutaten:

Für die Financiers:

150 g Butter

4 Eiweiß (Gr. M)

130 g Puderzucker

1 Prise Salz

150 gemahlene Mandeln (ohne Haut)

50 g Weizenmehl (Type 405)

150 g Pistazien oder frische Beeren zum Belegen

Etwas Puderzucker zum Bestreuen

Etwas Butter für die Förmchen

Für die Paste di Mandorla:

300g gemahlene Mandeln

180 g Zucker

2 Eiweiß

4-6 Tropfen Bittermandelöl

80 g Puderzucker

25-30 Mandeln

Zubereitung:

Financiers:

Butter in Stücken in einem Topf schmelzen. So lange aufkochen, bis die Butter leicht bräunt, nussig riecht und am Topfboden kleine, dunkle Punkte zu sehen sind. Dies kann bis zu 10 Minuten dauern. Durch ein feines Sieb gießen und mindestens 60 Minuten abkühlen lassen.

Eiweiße mit der Hälfte vom Puderzucker und Salz in einer sauberen Schüssel zu einem stabilen Eischnee schlagen. Übrigen Puderzucker mit Mandeln und Mehl in einer Schüssel mischen. Abgekühlte Butter einrühren. Eischnee unterheben.

Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze (Umluft: 160°C) vorheizen. Ein 12er-Muffinblech mit etwas Butter fetten, alternativ eine Muffin-Silikonform verwenden.

Teig gleichmäßig auf die Mulden verteilen. Nach Belieben mit Pistazien oder Beeren bestreuen. Im vorgeheizten Backofen ca. 25 Minuten backen. In der Form erkalten lassen. Nach Belieben mit etwas Puderzucker bestreuen.

Paste di Mandorla:

Mandeln, Zucker, Eiweiß und das Bittermandelöl mit den Händen vermengen und 30 Minuten kühlen.

Danach in walnussgroße Kugeln formen, in Puderzucker wälzen und eine Mandel hineindrücken. Bei 160°C ca. 12 Minuten backen.

