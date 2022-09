Portionen: 6 Koch/Köchin: Maria Neher Rezeptautor/Rezeptautorin: Maria Neher

Rinderrouladen mit Gnocchi, Erbsen und Karottengemüse

Zutaten:

Für die Rouladen:

6 Rouladen

100g geschnittene Zwiebeln

6 Essiggurken

6 Teelöffel Senf

200g Speck klein geschnitten

Petersilie

Für die Gnocchi:

500g mehlig kochende Kartoffel (gekocht und etwas abgekühlt)

160g Mehl

80g Kartoffelstärke

50g flüssige Butter

4 Eigelb

Salz

Pfeffer

Muskat (1 Messerspitze)



1 Topf mit 3 Liter Salzwasser

Für das Gemüse:

500g Erbsen bissfest gedünstet

500g Karotten gedünstet

etwas Honig

Salz

Pfeffer

Olivenöl

Schnittlauch

Zubereitung:

Rouladen:

Die Rouladen werden am besten am Vortag gewickelt: Dazu wird eine Lage Senf, dann Zwiebeln, Essiggurken, in Scheiben geschnitten, sowie die Speck draufgegeben. Die Rouladen einrollen und mit einem Rouladenspieß fixieren (es kann aber auch ein Garn oder ein Faden zum Befestigen genommen werden).

In einem großen Topf werden mit etwas Butterschmalz die Rouladen scharf angebraten und mit Rotwein und Wasser abgelöscht. In den Backofen für ca. 2 Stunden bei 170°C (je länger, desto zarter … das weiß ich, da die Frauen von der Hofrunde später als gedacht zum Dinner eintrudelten).

Vor dem Anrichten kann die Soße noch angedickt werden mit etwas Soßenpulver bzw. Speisestärke.

Gnocchi:

Für die Gnocchi werden die Kartoffeln durch die Spätzlepresse gedrückt. Die übrigen Zutaten dazu und mit den Händen gut verrühren (Achtung: nicht zu lange kneten, sonst wird er zu feucht.)

Dann wird ein fingerdicker Strang gerollt und die Gnocchi werden Fingerdick abgeschnitten und zu einer Kugel gerollt. Jetzt nimmt man eine Gabel und rollt sie über die Gnocchi.

Die Gnocchi werden jetzt in genügend kochendes Salzwasser gelegt. Wenn sie nach oben schwimmen ist der Teig gut gelungen. Jetzt können sie noch ca 4 Minuten im Wasser ziehen.

Mit dem Schaumlöffel rausnehmen und in Thymianbutter schwenken.

Tipp: Mit der doppelten Menge kann man die fertigen Gnocchi auch einfrieren.

