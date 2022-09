per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Maria Neher Rezeptautor/Rezeptautorin: Maria Neher

Omas Griesschnitten mit Vanillsoße und Erdbeerragout SWR

Zutaten:

Für die Griesschnitten:

200g Hartweizengries

¾ Liter Milch

20g Butter

1 El Zucker

1 Prise Salz

1 Eigelb

Semmelbrösel zum panieren

2 Eier

20g Butterschmalz



Für das Erdbeerragout:

400g Erdbeeren

1 Eßl Zucker

Für die Vanillesoße:

400ml Milch

3 Eßl Zucker

1 Vanillschote

2 Eier

1 Becher Sahne

1 TL gehäuft Speisestärke

Zubereitung:

Griesschnitten:

Für die Griesschnitten wird die Milch mit Zucker und Salz zum Kochen gebracht und der Hartweizengries eingerührt. Jetzt immer rühren bis eine dickliche Masse entsteht – aufbluppern lassen und auf ein tiefes Backblech (mit Wasser anfeuchten) streichen und kühlstellen.

Wenn die Masse der Griesschnitten gut abgekühlt ist, werden die Schnitten – entweder mit Ausstecherformen oder man schneidet einfach nur kleine Schnitte – in den gequirlten Eiern und den Semmelbrösel paniert. In einer heißen Pfanne mit Butterschmalz werden die Schnitten von beiden Seiten goldbraun gebraten. Hitze ewas reduzieren sonst brennen die Semmelbrösel zu sehr an.

Nach Bedarf kann man noch Zimtzucker über die Schnitten streuen.

Erdbeerragout:

Die Erdbeeren mit 1 Eßl Zucker etwas weich kochen, mit Minzblättern dekorieren.

Vanillesoße:

Für die Vanillesoße werden Milch, Zucker und das Mark der Vanilleschote aufgekocht. Die Eier mit dem Handrührgerät kurz aufschlagen. Speisestärke und Sahne zugeben und noch mal kurz durchschlagen. Die Sahne Eiermischung mit dem Schneebesen in die kochende Milch einrühren und kurz aufkochen lassen.

Die Soße kann kalt oder warm verwendet werden.

