Portionen: 4 Koch/Köchin: Franziska Eigner Rezeptautor/Rezeptautorin: Franziska Eigner

Kaiserschmarrn mit Ziegenmilcheis auf roter Grütze SWR

Zutaten:

Für den Kaiserschmarrn:

8 Eier

250 g Mehl

6-8 EL Butter

60 g Rosinen

4 EL Zucker

3 EL Puderzucker

1 Tasse Milch

½ TL Salz

Für das Ziegenmilcheis:

900 ml Milch, z.B. Ziegenmilch

200 g Zucker

100 g Sahne

100 g Eigelb

3 g Eisbindemittel/Haushaltseispulver (z.B. Bechtolina)

1 g Salz,

1 Vanilleschote

etwas abgeriebene Zitrone

Zubereitung:

Kaiserschmarrn:

Die Eier in Eigelbe und Eiweiße trennen. Eigelbe mit Zucker, Milch, Mehl, Salz mit einem Schneebesen glattrühren. Eiweiße steif schlagen und den Schnee unter den Teig heben. Rosinen heiß überbrühen, abtropfen lassen und in den Teig schütten – nicht einrühren! Den Teig 10 Minuten ruhen lassen.

Eine Pfanne erhitzen, 1 EL Butter darin zerlassen, aber nicht bräunen. Die Hälfte des Teiges hineingießen und bei mittlerer Hitze 2 Minuten backen. Dann den Eierkuchen umdrehen und mit zwei Gabeln in kleine unregelmäßige Stücke zerreißen und nochmals ½ Minute anrösten.

Den Schmarrn auf einem vorgeheizten Teller anrichten und mit Puderzucker bestäuben. Die restlichen drei Portionen ebenso backen.

Ziegenmilcheis:

Milch und Sahne zum Kochen bringen. Zucker mit Eisbindemittel trocken vermischen und mit den Eigelben leicht schaumig rühren. Vanilleschote aufschneiden und in der Milch mitkochen. Die köchelnde Milch in dünnem Strahl in die Eigelbmasse rühren und bis ca. 85 Grad abziehen. Das Ei rasch auf +4 bis +7 Grad abkühlen lassen und im Kühlschrank ca. 30 Minuten reifen lassen.

Das Eis zum Kaiserschmarrn geben. Tipp: Etwas rote Grütze dazu servieren.

