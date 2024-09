Käsekuchen-Herzen mit Erdbeercreme und frischen Beeren

Portionen: 6 Zubereitungszeit: 2 Stunden Koch/Köchin: Veronkia Ams Rezeptautor/Rezeptautorin: Veronkia Ams

Käsekuchen-Herzen mit Erdbeercreme SWR Philipp Thurmaier

Zutaten:

Für die Erdbeercreme:

750 g Bibbeleskäse (oder Quark)

500 g Erdbeeren

4 EL Honig (je nach Geschmack mehr oder weniger Honig)

Für den Käsekuchenteig :

250 g Mehl

125 g weiche Butter

100 g Zucker

1 Ei

1 Prise Salz

1 Pkg. Vanillezucker

Für den Käsekuchenbelag:

125 g weiche Butter

250 g Zucker

1 Pkg Vanillezucker

4 Eier

50 g Mehl

1 Pkg Vanillepuddingpulver

1 kg Bibbeleskäse (oder Quark)

3-5 EL Milch

Zubereitung:

Erdbeercreme:

Erdbeeren mit dem Mixstab pürieren, Honig dazugeben und unterrühren. Die Erdbeerhonigmasse unter den Bibbeleskäse (oder Quark) heben. 30 Minuten in Kühlschrank stellen.

Teig:

Alle Zutaten zu einem Mürbeteig zusammen kneten und in Kühlschrank stellen.

Belag:

Butter schaumig rühren und langsam den Zucker einrieseln lassen und alles zu einer schaumigen Masse verrühren. Nach und nach drei Eier zugeben. Ein Ei trennen und das Eigelb in eine Schüssel geben, das Eiweiß steif schlagen und in Kühlschrank stellen. Unter rühren in die Teigmasse nach und nach das Mehl, das Puddingpulver und die Milch geben. Dann den Bibbeleskäse (oder Quark) dazugeben und alles verrühren. Zum Schluss das steifgeschlagene Eiweiß unterheben.

Den ausgerollten Teig in eine viereckige Backform mit Rand legen. (Falls man keine Herzen ausstechen möchte, kann man auch eine runde Backform verwenden, der Kuchen wird dann höher.)

Mit einer Gabel das Eigelb und ein wenig Milch verrühren. Mit einem Pinsel auf die Kuchenmasse streichen. Bei 170 Grad Umluft ca. 1 Stunde backen.

Übersicht aller SWR Rezepte