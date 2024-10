per Mail teilen

Portionen: 6 Zubereitungszeit: 3 Stunden Koch/Köchin: Katharina Mühlbauer Rezeptautor/Rezeptautorin: Katharina Mühlbauer

Bayerische Tapas und Wurstsalat SWR Melanie Grande

Zutaten:

Für den Wurstsalat:

Ca. 400 g Lyoner/Fleischwurst am Stück/im Ring

3 Essiggurken

200 g Gouda

1 Zwiebel

Ca. 2 EL Apfelessig

Ca. 2 EL Öl

Essiggurkenwasser nach Geschmack

Paprikapulver nach Geschmack

Salz & Pfeffer

½ Bund Frühlingszwiebel, Schnittlauch

Für den Lachsschinken-Dip:

150 g Quark

100 g Frischkäse

2 EL Sauerrahm

1 Essiggurke

1 Zwiebel

100 g Lachschinken

1 EL roter und grüner Paprika

2 EL Schnittlauch

Salz & Pfeffer

Kapuzinerkresse als Deko

Für die Ciabatta mit geräucherter Snackwurst:

800 g Weizenmehl

540 g Wasser (52-55 °C warm)

1 Esslöffel Salz

½ Würfel frische Hefe

Pro Brötchen zwei Scheiben geräucherte Snackwurst oder Mettwurst (Polnische)

1 Essiggurken, etwas Kresse und Paprika als Deko

Für das Knäckebrot:

350 ml Wasser

120 g Weizenmehl

100 g Haferflocken

75 g Sonnenblumenkerne

50 g Kürbiskerne

50 g Sesam

2 EL Olivenöl

1 Prise Salz

Zubereitung:

Wurstsalat:

Lyoner und Essiggurken in Scheiben schneiden. Die Zwiebel würfeln und den Käse reiben. Alles vermischen. Für das Dressing Apfelessig, Öl und Essiggurkenwasser vermengen. Gegebenenfalls etwas Wasser zufügen und mit den Gewürzen abschmecken. Mit Frühlingszwiebeln und Schnittlauch dekorieren.

Ciabatta mit geräucherter Snackwurst (Polnische):

Das Mehl mit Hefe und Salz in eine Schüssel geben und vermischen. Das handwarme Wasser hinzugeben und kneten, bis eine gute Bindung entsteht. Den Teig abdecken und 1 ½ Stunden an einem warmen Ort gehen lassen. Den Backofen auf 250 °C vorheizen. Den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche kneten und von außen nach innen falten. Den Teig auf einen bemehlten Pizzastein legen und die Oberfläche einritzen und mit etwas Mehl bestreuen. Einen Topf als Deckel draufgeben und für 30 Minuten in den Backofen geben. Deckel abnehmen, die Kruste mit etwas Wasser befeuchten und für weitere sieben Minuten bei 200 °C backen. Eine Stunde abkühlen lassen, dann aufschneiden und mit der Wurst, Essiggurke und Paprika belegen.

Knäckebrot:

Alle Zutaten mit dem Wasser verrühren. Den Ofen auf 170 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Teig dünn auf das Backblech streichen. 15 Minuten backen, dann mit einem Pizzaschneider in Stücke schneiden. Weitere 40 Minuten backen, bis es schön knusprig aussieht. Das Knäckebrot auf dem Blech abkühlen lassen.

Lachsschinken-Dip:

Quark, Frischkäse und Sauerrahm cremig rühren. Die restlichen Zutaten kleinschneiden und dazugeben.

