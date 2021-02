Koch/Köchin: Marisa Marquardt Rezeptautor/Rezeptautorin: Marisa Marquardt

SWR WDR/Melanie Grande

Zutaten:

Für die Fliederbeersuppe:

1150 g Holunderbeeren (Fliederbeeren)

500 ml Wasser

230 g Zucker

40 g Vanillezucker

1 TL Zitronensäure

Saft von ½ Limette

Zubereitung:

Holunderbeeren waschen und etwas abtropfen lassen. Beeren im Topf leicht anquetschen, Wasser dazugeben und kurz aufkochen lassen. Die Masse durch ein Sieb in einen zweiten Topf abschütten. Saft nochmals aufkochen und Zucker, Vanillezucker, Zitronensäure und Limettensaft hinzugeben. Fertigen Saft in heiß ausgespülte Flaschen geben.

Zutaten:

Für die Klößchen:

500 ml Milch

200 g Weichweizengrieß

40 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Ei

Zimt und Zucker nach Geschmack

Etwas Butter

Zubereitung:

Die Milch für die Klößchen mit Zucker und Vanillezucker aufkochen. Dann den Herd ausschalten, aber den Topf auf der warmen Platte stehen lassen. Den Weichweizengrieß zügig einrühren und solange auf der heißen Platte stehen lassen, bis die Masse zum Kloß „abbrennt“, das heißt, sich am Topfboden eine weißliche Masse bildet. Das Ei aufschlagen und kurz verrühren. Danach in die Masse einarbeiten. Wer Figuren ausstechen möchte, den Grießbrei jetzt auf ein Backblech streichen. Dann die Masse 30 Minuten quellen lassen.

Derweil die Suppe zubereiten. Dafür den Saft mit Wasser, Vanillepudding und Zucker in einen Topf geben, gründlich rühren und bis zur gewünschten Sämigkeit aufkochen.

Kurz vor dem Servieren die Butter in einer Pfanne erhitzen, die mit einem Löffel abgestochenen Grießklöße mit Zimt und Zucker bestreuen und in der Pfanne anbraten, dabei leicht karamellisieren lassen. Die Suppe kann sowohl kalt als auch warm serviert werden.

