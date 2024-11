Eierlikör-Crème-Brûlée, Schokoküchlein und Baiser auf einem Spiegel aus Jochelbeergelee

Portionen: 4 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Dörte Wolfgramm-Stühmeyer Rezeptautor/Rezeptautorin: Dörte Wolfgramm-Stühmeyer

Eierlikör-Crème-Brûlée, Schokoküchlein und Baiser SWR Christoph Lemmen

Zutaten:

Für die Eierlikör-Crème-Brûlée:

1 Vanilleschote

400 ml Sahne

250 ml Orangen-Eierlikör

4 Eigelb

Brauner Zucker

Für die Schokoladenküchlein:

90 g Butter

200 g Puderzucker

100 g Zartbitter-Schokolade

50 g Mehl

3 Eier

Für den Baiser:

4 Eiweiß

150 g Zucker

1 Prise Salz

Zubereitung:

Eierlikör-Crème-Brûlée:

Die Vanilleschote halbieren und das Mark auskratzen. Sahne, Eierlikör, Eigelb, Vanilleschote und -Mark in einen Topf geben, verrühren und erhitzen, jedoch nicht kochen lassen (maximal auf 70°C erhitzen).

Vanilleschote entfernen und die Mischung in 6 hitzebeständige Dessertschälchen füllen. Diese in eine große Auflaufform setzen. Die Auflaufform mit kochend heißem Wasser füllen, sodass die Schälchen bis zur Hälfte im Wasserbad stehen. Die Auflaufform mit Alufolie abdecken und die Crème 40-45 Minuten (150°C Umluft) stocken lassen. Crème im Kühlschrank komplett abkühlen lassen. Kurz vor dem Servieren die Crème Brûlée mit etwas braunem Zucker bestreuen. Anschließend mit einem Bunsenbrenner karamellisieren und servieren.

Schokoladenküchlein:

Schokolade in grobe Stücke hacken und in einen Topf geben. Butter dazugeben und alles in einem Wasserbad schmelzen. Mehl, Puderzucker und Eier hinzufügen und verrühren. In die Suffle- oder Muffin-Förmchen geben und 13 Minuten (230°C, vorgeheizter Backofen) backen und sofort servieren, solange der Kern der Schokoküchlein noch flüssig ist.

Baiser:

Eiweiß mit Salz und Zucker zu festem Eischnee verrühren. Schneemasse in einen Spritzbeutel geben und kleine Baisers auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech spritzen. Anschließend in einem leicht geöffneten Backofen bei 100°C mehrere Stunden trocknen lassen. Die Baisers sind dann fertig, wenn sie sich mühelos vom Backpapier lösen. Anschließend die Baisers luftdicht bis zum Genuss verschließen.

Übersicht aller SWR Rezepte