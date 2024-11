Portionen: 4 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Dörte Wolfgramm-Stühmeyer Rezeptautor/Rezeptautorin: Dörte Wolfgramm-Stühmeyer

Lammkeule mit Kartoffelgratin und Rotkohl SWR Christoph Lemmen

Zutaten:

Für die Lammkeule:

1 Lammkeule

2-3 Zwiebeln

2-3 Karotten

200 g Knollensellerie

2 EL Puderzucker

2 EL Tomatenmark

1 Flasche Rotwein

Brühe

Für den Kartoffelgratin:

500g Kartoffeln (vorwiegend festkochend)

125 ml Milch

125 ml Sahne

1 Knoblauchzehe

Salz und Pfeffer

Käse zum Gratinieren

Zubereitung:

Lammkeule:

Lammkeule abwaschen, im Bräter mit etwas Öl von allen Seiten scharf anbraten. Dann Keule beiseitelegen. Gemüse in grobe Stücke schneiden und ebenfalls im Bräter kurz anrösten. Anschließend Gemüse aus dem Bräter nehmen. Puderzucker karamellisieren lassen. Darin Tomatenmark anrösten und mit Rotwein ablöschen. Den Rotwein reduzieren, nochmal ablöschen und die Reduktion wiederholen. Dann Fleisch und Gemüse in den Bräter geben und mit restlichen Rotwein und Brühe auffüllen.

Dann in den Backofen geben und bei 80°C 12 Stunden schmoren lassen. Bei fehlender Flüssigkeit mit Brühe übergießen.

Kartoffelgratin.

Kartoffeln waschen, schälen und in dünne Scheiben schneiden. Milch, Sahne und die gepresste Knoblauchzehe in einen Topf geben und die Kartoffelscheiben hinzufügen. Dann alles zum Kochen bringen. Sobald das Gemisch kocht, die Hitze reduzieren und für zehn Minuten köcheln lassen, dabei regelmäßig umrühren.

Die gekochten Kartoffeln samt Sahne-Milch-Mischung in die Auflaufform umfüllen und mit frischgeriebenem Käse bestreuen. Das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 220°C 15-20 Minuten goldbraun backen lassen.

