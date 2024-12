Portionen: 4 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Theresa Tischner Rezeptautor/Rezeptautorin: Theresa Tischner

Rinderbraten mit Glühweinsauce, Polenta und Wurzelgemüse SWR Josef Mayerhofer

Zutaten:

Für den Rinderbraten:

1 kg Rinderbraten

500 ml Glühwein

250 ml Rinderbrühe

2 Zwiebeln

Wurzelgemüse (Sellerie, Lauch, Karotten)

2 EL Tomatenmark

Salz

Thymian

2 EL Schüttelbeeren

150 ml Sahne

Pfefferkörner

Pimentkörner

Wacholderbeere

Rosmarin

Lorbeerblätter

Soßenlebkuchen

Öl

Für das Wurzelgemüse aus dem Ofen:

buntes Wurzelgemüse (rote Bete, gelbe Bete, lila Karotte, Karotte, Pastinake, Petersilienwurzel, Steckrübe usw.)

Thymian

Kümmelsamen

Olivenöl

Salz

Pfeffer

etwas Honig

Für die Polenta:

300 ml Milch

300 ml Rinderbrühe

65 g Polenta fein

65 g Polenta grob

80 g Bergkäse

1 EL Butter

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Rinderbraten:

Salz, Pfeffer, Piment, Wacholder, Rosmarin, Lorbeer und Thymian fein mörsern und damit das Fleisch einreiben.

Das Fleisch in etwas Öl anbraten und in den Bräter geben. In der Pfanne anschließend das Wurzelgemüse und die Zwiebel anbraten, Tomatenmark dazugeben. Nach und nach mit Glühwein ablöschen. Nach Geschmack etwas Rinderbrühe dazugeben, sie sollte den Braten im Bräter bedecken. Bei 140°C für ca. 4 Stunden schmoren.

Zum Schluss, den Soßenlebkuchen in der Sahne einweichen. Das Wurzelgemüse aus der Soße nehmen, Schüttelbeeren und Lebkuchensahne zur Soße geben. Abschmecken mit Salz und Pfeffer.

Wurzelgemüse aus dem Ofen:

Wurzelgemüse grob schneiden. Thymian, Kümmel und Öl mischen, mit dem Gemüse vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. In eine Auflaufform geben und bei 200°C O/U für ca. 40 Minuten in den Ofen stellen. Mit Honig beträufeln und weitere ca. 5 Minuten backen.

Polenta:

Milch und Brühe zusammen aufkochen. Polenta unter ständigem Rühren einrieseln lassen. Bei geringer Hitze und unter ständigen Rühren 10 -15 Minuten garen lassen. Zum Schluss den geriebenen Käse dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

