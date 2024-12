per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Theresa Tischner Rezeptautor/Rezeptautorin: Theresa Tischner

Lebkucheneis auf Streuseln mit Rotweinzwetschgen SWR Josef Mayerhofer

Zutaten:

Für das Lebkucheneis:

400 ml Sahne

3 Eigelb

100 g Zucker

1 Msp. Vanille

250 g Mascarpone

1 gestr. TL Lebkuchengewürz

3 Lebkuchen, kleingeschnitten

Für die Streusel:

50 g Butter

50 g Zucker

75 g Mehl

1 Msp. Vanille

Für die Rotweinzwetschgen:

500 g Zwetschgen

0,5 l Rotwein, nicht zu trocken

250 g Zucker

1 Stange Zimt

Schale einer halben unbehandelten Orange

Sternanis nach Geschmack

Für die Überraschungs-Praline:

50 g Löffelbiskuits

25 g gemahlene Mandeln

30 g Butter

15 ml Sahne

30 ml Amaretto

Pralinenhohlkörper aus dunkler Schokolade

Für die Eierlikör-Praline:

50 g weiße Schokolade

20 ml Eierlikör

½ Packung Vanillezucker

12 g Butter

Pralinenhohlkörper aus weißer Schokolade

Kokosflocken

Zubereitung:

Lebenkucheneis:

Sahne, Eigelb und Zucker verrühren. Vanille, Mascarpone und Lebkuchengewürz unterrühren. In die Eismaschine geben. Zum Schluss die kleingeschnittenen Lebkuchen untermischen und die Silikonformen geben.

Streusel:

Alles zusammenmischen und bei 180°C goldgelbe Streusel backen.

Rotweinzwetschgen:

Zwetschgen waschen, halbieren und den Stein entfernen. Zucker in einen Topf geben, erhitzen und mit einem Teelöffel Wasser karamelisieren. Die halbierten Zwetschgen zugeben, gründlich umrühren und mit dem Rotwein ablöschen, Feuer reduzieren und bei mittlerer Hitze ca 20 Minuten köcheln lassen. Nun die Orangenschale und die Gewürze zugeben, gründlich durchmischen und mindestens 8 Stunden kaltstellen. Am nächsten Tag kurz aufkochen, Gewürze und Orangenschale entfernen und heiß über das Eis mit Streuseln geben.



Tip: Heiß in Marmeladengläser abgefüllt halten die Rotweinzwetschgen mehrere Wochen.

Überraschungs-Praline:

Löffelbiskuits zerbröseln, mit den Mandeln in einer Schüssel mischen. Amaretto mit Sahne mischen und dazugeben. Butter schmelzen und ebenfalls untermischen. Diese Mischung in die Pralinenhohlkörper geben. Mit Schokolade verzieren.

Eierlikör-Praline:

Schokolade im Wasserbad schmelzen. Die restlichen Zutaten dazugeben und cremigrühren. Etwas abkühlen lassen. Diese dann in die Pralinenhohlkörper geben und mit Kokosflocken verzieren.

