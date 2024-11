Rehrücken mit Bucheckern-Kruste, Soße und Semmelknödel aus dem Glas

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 3 Stunden Koch/Köchin: Zaneta Frankenfeld Rezeptautor/Rezeptautorin: Zaneta Frankenfeld

Rehrücken mit Bucheckern-Kruste SWR Michael Reithmeier

Zutaten:

Für den Rehrücken:

1-1,5 kg Rehrücken mit Knochen

Salz

Pfeffer

4 EL Bratöl z. B. Rapsöl zum Anbraten

3 Zweige Rosmarin

50 g Butter

Backofen vorheizen (180°C)

Für die Soße (kann am Vortag zubereitet werden):

Rehabschnitte und Knochen vom Rehrückenrezept

½ EL neutrales Öl

1 Möhre

Fenchelstängel

1 Zwiebel

60 g Sellerie

50 ml Madeira

100 ml Portwein

300 ml Rotwein

400 ml Wild- oder Rinderfond

1 EL helle Sojasauce

3 Körner Piment

1 Sternanis, klein

½ Zimtstange

4 Wacholderbeeren

3 Gewürznelken

1 Lorbeerblatt

Etwas Salz

Etwas weißer Pfeffer, frisch gemahlen

1 Stück Orangenschale

¼ TL Saucenbinder oder 2 EL eiskalte Butter

Fie die Kruste für den Rehrücken:

40 g Pankomehl

1 kleines Ei

4 EL geröstetes Bucheckernöl

3 EL Butter

1 TL Kiefernadelwürzsalz

20 g Grana Padano, gerieben

1 TL mittelscharfer Senf

Für die Semmelknödel im Glas:

200 g Brötchen vom Vortag

1 mittlere Zwiebel

70 g Butter

15 ml Bucheckernöl, kaltgepresst oder geröstet

130 ml Milch

1 Prise Salz

1 Prise geriebene Muskatnuss

1 Bund Petersilie

4 Stiele Majoran

3 Eier

Pfeffer



4 ausgekochte Weckgläser

Zubereitung:

Rehrücken:

Den Rehrücken rundherum mit Salz und Pfeffer würzen. Öl in einem Bräter erhitzen und den Rehrücken zuerst mit der Fleischseite, dann mit der Knochenseite scharf anbraten oder Rücken vorher filetieren. Rosmarin zugeben. Butter in kleinen Stücken auf der Fleischseite verteilen.

Rehrücken im vorgeheizten Backofen (180°C) ca. 20 Minuten garen.

Rehrücken aus dem Backofen nehmen, mit Alufolie zudecken und 15 Minuten ruhen lassen. Nach ca. 5-10 Minuten Grill am Backofen einstellen.

Alufolie entfernen und die Kruste auf den beiden Rückensträngen verteilen. Leicht andrücken. Den Rehrücken auf der untersten Einschubleiste 5-8 Minuten gratinieren. Rehrücken aus dem Ofen nehmen in passende Stücke schneiden.

Soße für den Rehrücken:

Zuerst das Gemüse in Würfel schneiden. Eine unbeschichtete Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und das Öl hineingeben. Die Rehabschnitte mit den Knochen darin anrösten, bis sowohl Pfanne, als auch Abschnitte schöne Röstspuren zeigen.

Abschnitte und Knochen aus der Pfanne nehmen und das Öl entsorgen. Pfanne ohne Reinigung bei milder Hitze zurück auf den Herd.

Die Gemüsewürfel in der Pfanne langsam anrösten, so dass sie braune Röststellen bekommen, aber nicht anbrennen und bitter werden. Das dauert ca. 20 Minuten. Immer wieder durchschwenken.

Rehabschnitte und Knochen wieder zufügen und die Pfanne mit dem Madeirawein ablöschen. Die Röststoffe am Pfannenboden mit einem Holzspatel lösen und den Madeira weitgehend einkochen. Portwein zugeben und ebenfalls auf niedriger Stufe langsam weitgehend einkochen.

Nun den Rotwein in 3 Portionen ebenfalls immer wieder langsam und weitgehend einkochen lassen. Dann erst die Sojasauce zugeben.

Die Gewürze zugeben und den Fond in mehreren Portionen langsam in der Pfanne einkochen lassen. Erst gegen Ende die Orangenschale hineinlegen. Sauce mit Salz und frisch gemahlenem, weißem Pfeffer abschmecken. Die Sauce durch ein Sieb geben und in einem kleinen Topf auffangen. Es sollten nur noch ca. 150-200 ml übrig sein.

Sie kann bis zu diesem Punkt gut vorbereitet werden und hält sich mehrere Tage im Kühlschrank.

Kruste für den Rehrücken:

Butter schmelzen, Öl, Ei und Senf zugeben und vermischen. Pankomehl, Grana Padano und Gewürzsalz zugeben und vermischen. Dünn auf Backpapier streichen (ca 0,5 cm dick) , in gleichmäßige Rechtecke portionieren und kaltstellen. Die Kruste in gleichmäßige Rechtecke portionieren. Die Anzahl der Rechtecke richtet sich nach Anzahl der Stücke Rehrücken, damit es später hübscher aussieht wären 4 Stücke sinnig.

Semmelknödel im Glas.

Den Backofen auf 140 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen oder einen Weckautomaten verwenden.

Die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Bei mittlerer Hitze Zwiebeln in Butter glasig dünsten.

Brötchen in ca. 1 cm große Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Milch erhitzen, mit Salz und Muskat würzen und über die Brötchenwürfel gießen. Alles gut vermischen und ca. 10 Minuten quellen lassen.

Petersilie- und Majoranblättchen von den Stielen zupfen und hacken. Kräuter, Eier und Zwiebelwürfel samt Butter und Öl zur Brötchenmasse geben. Alles gut vermengen und die Knödelmasse mit Salz und Pfeffer würzen.

Knödelmasse in sauber ausgekochte Gläser verteilen (die Gläser sollten nur ca. dreiviertel befüllt sein). Die Masse gut andrücken. Die Gläser fest verschließen und in ein tiefes Blech stellen. Heißes Wasser eingießen, sodass die Gläser zu etwa dreiviertel im Wasserbad stehen. Das Blech auf die unterste Schiene des Ofens schieben. Gläser im Ofen in ca. 1 Stunde einwecken.

Anschließend die Gläser vorsichtig aus dem Ofen nehmen. Die Knödel im Glas sofort servieren oder erkalten lassen.

