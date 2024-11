Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Koch/Köchin: Zaneta Frankenfeld Rezeptautor/Rezeptautorin: Zaneta Frankenfeld

Kartoffelsuppe mit Croutons SWR Michael Reithmeier

Zutaten:

Für die Kartoffelsuppe:

1 kg Kartoffeln

150 g Karotten

150 g Sellerie

150 g Lauch

150 g Zwiebeln

1200 ml Gemüse- oder Geflügelbrühe

15 g Butter

5 Stängel Petersilie

½ TL Majoran

1 Prise Pfeffer

1 Prise Zucker

1 Prise Salz

1 paar Tropfen Bucheckernöl

Optional: 1 Becher Crème fraiche & 2 EL Möhrenkeimlinge oder Möhrengrün



Für die Beilagen:

4 Scheiben Brot

4 EL Bucheckernöl

200 g Speck

1 TL Butter

Zubereitung:

Zuerst Kartoffeln, Karotten, Sellerie, Zwiebeln schälen und Lauch reinigen. 750g Kartoffeln abwiegen und in 5cm große Würfel schneiden mit Brühe gut bedecken (nicht die komplette Brühe verwenden) und weichkochen, danach pürieren und zur Seite stellen. Während ein Teil der Kartoffeln weich kocht den restlichen Teil mit dem anderen Gemüse in max. 1cm große Würfel schneiden.

Zwiebeln in Butter glasig dünsten, dann das Gemüse 2min (außer Kartoffeln) mitdünsten. Mit Salz, Pfeffer, etwas Zucker und getrockneter Majoran würzen. Kartoffelwürfel dazugeben und mit Gemüse- Geflügelbrühe auffüllen, gut bedeckt ca. 5 min köcheln lassen. Anschließend die pürierten Kartoffeln dazugeben, evtl. die gewünschte Konsistenz der Suppe mit Zugabe von Brühe noch anpassen.

Das Brot in 1cm große Stücke schneiden oder Sterne mit einem Backförmchen ausstehen und mit dem Bucheckernöl in der Pfanne erhitzen. Unter ständigem Wenden goldbraun braten. Die Pfanne nicht zu heiß werden lassen, da das Bucheckernöl einen Rauchpunkt von 160°C hat.

Den Speck in kleine Würfel schneiden. Danach die Butter in einer Pfanne erhitzen, und auch hier unter ständigem Wenden knusprig braten.

Auf dem leeren Suppenteller den Speck und die Croutons anrichten (diese können leicht mit einem Zahnstocher aufgespießt werden). Optional etwas Crème fraiche mit Möhrengrün dazu geben.

Zum Schluss die Suppe eingießen mit frisch gehackter Petersilie bestreuen und servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte