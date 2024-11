Portionen: 4 Zubereitungszeit: 2 Stunden Koch/Köchin: Zaneta Frankenfeld Rezeptautor/Rezeptautorin: Zaneta Frankenfeld

Bucheckern-Eis mit Bratapfel SWR Michael Reithmeier

Zutaten:

Für das Bucheckerneis:

300 ml Vollmilch

100 ml Sahne

3 Eigelb

40 g Zucker

15 g Glukose

2 g Salz

60 ml Bucheckernöl, geröstet + etwas extra Öl zum Garnieren

2 g Vanillepulver oder frisch aus der Schote



Hilfsmittel: Eisbereiter/ Eismaschine

Für die karamellisierten Bucheckern:

30 g Bucheckern

50 g Zucker

25 g Wasser

Butter zum Anbraten (ca. 10 g)

Für die Bucheckernstreusel/Krümel:

70 g Mehl

30 g Bucheckern, geröstet (gemahlen)

30 g Bucheckern, geröstet (gehackt)

50 g Zucker

1 Msp. Zimt (gemahlen)

1 Prise Salz

50 g Butter (kalt)

1 EL Wasser (kalt)

Für die Bratäpfel:

4 Äpfel (Boskop)

50 g Bucheckern

100 g Marzipan

15 ml Calvados

15 ml brauner Rum

0,5 l Apfelsaft

Brauner Zucker

Zitronensaft von 3 Zitronen

Bucheckernöl, geröstet



Optional: ein paar Lagen Blattgold

Zubereitung:

Eis, Bucheckern & Streusel am Vortag vorbereiten

Bucheckern-Eis:

Alles vermengen und auf 80°C erwärmen. Ca. 10 Minuten erwärmt halten und dann Masse abkühlen lassen. Wenn die Masse abgekühlt ist, bis zum nächsten Tag in den Kühlschrank stellen. Am Folgetag in den Eisbereiter/Eismaschine seiner Wahl geben.

Karamellisierte Bucheckern:

Butter bei mittlerer Hitze in einem Topf schmelzen, danach Wasser und Zucker dazugeben. Temperatur nach der Zugabe verringern nehmen und ständig rühren, bis sich der gewünschte Bräunungsgrad der Masse zeigt. Bucheckern dazu und vermischen. Solange die Masse noch schön flüssig ist, vom Herd nehmen und auf ein vorher mit Backpapier ausgekleidetes Backblech verteilen.

Abkühlen lassen und auf dem Eis servieren.

Bucheckernstreusel/Krümel:

Mehl, Bucheckern, Zucker, Zimtpulver und Salz in einer Schüssel vermengen. Kalte Butter in kleinen Stücken und 2 EL kaltes Wasser zugeben und alles mit den Händen oder mit den Knethaken des Handrührers zu Streuseln verkneten. Mind. 30 Minuten kaltstellen.

Anschließend auf ein mit Backpapier vorbereitetes Blech ca. 1 cm dick verteilen. Bei 180°C für ca. 8-12 Minuten backen. Nach den ersten 8 Minuten nachsehen, wie der Bräunungsgrad ist. Wenn der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist, Backblech rausnehmen und Masse abkühlen lassen. Danach in einem Mixer oder per Hand zerkleinern, bis gewünschte Streusel/Krümelgröße erreicht ist.

Bratäpfel:

Für die Bratapfelfüllung de Alkohol und das Marzipan mit dem Mixer fein pürieren, später die Bucheckern dazu geben. Diese sollten zwar zerkleinert werden, aber noch stückig sein.

Die Äpfel entkernen (aber nicht bis zum Boden), danach schälen und direkt in Zitronensaft schwenken (damit sie nicht braun werden). Den Zitronensaft abgießen.

Äpfel mit Marzipanmasse füllen und auf feuerfesten Behälter stellen, mit Apfelsaft auffüllen (die Äpfel sollen nicht im Apfelsaft schwimmen).

Ofen auf 130°C Umluft vorheizen und die Äpfel auf der mittleren Schiene ca. 50 min backen. In der Zeit den braunen Zucker im Mixer pulverisieren.

Danach Äpfel im braunen Staubzucker wälzen und mit dem Bunsenbrenner karamellisieren. Den Bratapfel auf einem Teller stellen, das Eis mit Hilfe eines Eislöffels, oder zwei normaler Esslöffel formen und mit den karamellisierten Bucheckern, den Streuseln und einem Schuss Bucheckernöl garnieren. Wer möchte kann am Ende noch ein paar Akzente mit dem Blattgold setzen.

