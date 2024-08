Portionen: 6 Koch/Köchin: Dorothea John Rezeptautor/Rezeptautorin: Dorothea John

Pfälzische Galette mit Rote Grütze und Honigwabe SWR Philipp Thurmaier

Zutaten:

Für den Galette-Teig:

500 ml Milch

4 Eier

150 g Buchweizenmehl

150 g Weizenmehl

Prise Salz

100ml Tresterbrand (zum Karamellisieren in der Pfanne)

Für die Rote Grütze:

Das, was aktuell an Beerenfrüchten (500g) reif ist:

Rote und weiße Johannisbeeren

Jostabeeren

Rote und gelbe Himbeeren

Kirschen

Erdbeeren

Maulbeeren

1 Esslöffel Speisestärke

200 ml Traubensaft

250 g Sahne

2 Kiwis

1 Honigwabe

Zubereitung:

Galette-Teig:

Eier aufschlagen und in eine große Schüssel geben. Hinzu kommt Milch und Mehl, sowie das Salz. Alles für eine Minute gut mit dem Quirl verrühren.

Pfanne (am besten eine Gusseiserne Pfanne/Crêpe Pfanne verwenden) mit einem Stück Butter erhitzen, bis diese braun wird. Dann kommt eine Kelle voll Teig in die Pfanne. Heben sich die Ränder, kann der Galette gewendet werden.

Zum Flambieren wird zum Schluss eine kleine Kelle Tresterband darüber geträufelt und angezündet (Achtung eine große Flamme entsteht!).

Rote Grütze:

Zu Beginn werden alle Früchte in einen Topf gegeben und eingekocht. In einem Glas mit kaltem Traubensaft wird die Speisestärke mit einem Löffel oder einer Gabel verrührt und in die köchelnde Fruchtmasse eingerührt. Alles zusammen ca. 1 Minute köcheln lassen und die Grütze zum Abkühlen in eine Schale geben. Die Sahne wird geschlagen, bis sie steif ist. Crêpe mit Roter Grütze füllen und einrollen. Die Galette auf einen Teller legen und mit Sahne, Kiwi Scheiben, Maulbeeren und einem Stückchen Wabenhonig dekorieren.

