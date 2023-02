Portionen: 6 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Bruder Bernd Rezeptautor/Rezeptautorin: Bruder Bernd

Tandoori-Chicken mit Gemüse-Pulao WDR

Zutaten:

Für das Tandoori-Chicken:

12 Hähnchen-Schenkel (oder 6 Schenkel und 6 Hähnchenbrüste)

75 g geriebener Knoblauch

75 g geriebener Ingwer

1 TL Curcuma

3 TL Salz

ca. 10 EL Tandoori Masala Gewürzmischung

ca. 8 EL Paprika Pulver

4 Zitronen (davon der Saft)

100 ml Sonnenblumen-Öl

1000 g Natur-Joghurt

Für das Gemüse-Pulao (für 9 Personen):

1000 g Basmati Reis

1500 ml Wasser

3 Kartoffeln

3 Karotten

100 g grüne Bohnen

1 TL Salz

100 g Butter

4 Nelken

4 Kardamom

1 Zwiebel

½ TL Curcuma

frischer Koriander nach Wunsch

frische Minze nach Wunsch

Zubereitung:

Tandoori-Chicken:

In einer Schüssel geriebenen Ingwer und Knoblauch, Curcuma, Paprika, Salz, Tandoori Masala Gewürzmischung, Zitronensaft, Sonnenblumen-Öl, Joghurt gut verrühren. Dann diese Mischung auf beiden Seiten der Hähnchen-Schenkel pinseln und ca. 12 Stunden im Kühlschrank marinieren lassen.

Ca. eine Stunde vor dem Garen das marinierte Fleisch aus dem Kühlschrank nehmen, damit sie Raumtemperaturen annehmen. Dann in einer Form bei 200 Grad (Ober/Unterhitze) in den Backofen schieben. Nach ca. 25 Minuten das Fleisch wenden und wieder in den Backofen schieben. Nach ca. 20 Minuten ist das Tandoori Chicken fertig.

Gemüse-Pulao:

Kartoffeln schälen und in Würfeln schneiden. Karotten, grünen Bohnen, Korianderblätter, Minze, und Zwiebel schneiden. Reis mit kaltem Wasser waschen. In einem Reiskocher allen Zutaten und Gewürzen zusammengeben und den Reiskocher einschalten. Ca. nach 30 Minuten ist der aromatische Reis bereit und kann zum Tandoori-Chicken serviert werden.

Übersicht aller SWR Rezepte